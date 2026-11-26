Разследването за смъртта на 16-годишната Ивана е прехвърлено от Благоевград в София.

С постановление на и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова ръководството и надзорът на досъдебното производство са възложени на Софийската градска прокуратура.

По случая е обвинен 20-годишният студент по философия Александър Георгиев, който не беше оставен за постоянно в ареста.

Проверяват се всички възможни версии за смъртта на момичето, а събраните доказателства и експертизите предстои да бъдат анализирани в цялост.

При инцидента в жилищен блок в квартал „Струмско“ беше тежко пострадало и 17-годишно момче.

Шест месеца след трагедията в благоевградския квартал „Струмско“, при която загина 16-годишната Ивана, разследването е прехвърлено в София. С постановление на и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова ръководството и надзорът на досъдебното производство са възложени на Софийската градска прокуратура.

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Решението е взето по предложение на ръководителя на Окръжната прокуратура в Благоевград. Целта е да бъдат гарантирани обективността и безпристрастността на разследването и да се изключат всякакви съмнения относно събирането и оценката на доказателствата.

Досъдебното производство е образувано на 24 май 2026 г. за умишлено убийство. Според повдигнатото обвинение момичето е било хвърлено през прозореца на петия етаж на жилищен блок вечерта на 23 май.

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Обвиняем по случая е 20-годишният студент по философия Александър Георгиев. На 27 май Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата той да остане за постоянно в ареста. На 4 юни решението беше потвърдено и от Софийския апелативен съд. На младежа обаче беше наложена забрана да напуска страната без разрешение на прокурор.

От Софийската градска прокуратура посочват, че досега публично са огласявани отделни факти и части от експертизите по случая, но не са представяни пълните заключения на вещите лица и аргументите им.

Междувременно обхватът на разследването е разширен. Проверяват се всички възможни версии за смъртта на момичето. Събраните доказателства ще бъдат анализирани и съпоставени, преди да бъде взето решение за по-нататъшния ход на производството.

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Какво се случи в квартал „Струмско“

Трагедията се разигра в нощта срещу 24 май в жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“. Пред сградата беше открито безжизненото тяло на 16-годишната Ивана, а от другата страна на блока беше намерено 17-годишно момче с тежки травми. То беше транспортирано за лечение в столичната болница „Пирогов“.

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По първоначална информация на разследващите двамата тийнейджъри са присъствали на събиране в апартамент на петия етаж, по време на което са били употребявани наркотични вещества.

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По случая първоначално бяха задържани двама младежи, а впоследствие единият от тях беше обвинен в умишлено убийство.

При разглеждането на мярката му за неотклонение през юни апелативните магистрати определиха повдигането на обвинението като прибързано. Съдът посочи, че към онзи момент няма очевидци на падането на двамата тийнейджъри, а предстоящите експертизи трябва да изяснят дали смъртта на момичето е настъпила вследствие на престъпление.