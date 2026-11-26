Д -р Калин Калинов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

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Калинов е акушер-гинеколог с над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването. Завършил е медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1988 г., а специалност по акушерство и гинекология придобива в Медицинска академия - София. Има и магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ - Пловдив.

През годините е работил в различни лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, включително на ръководни позиции. В периода 2019-2024 г. е директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив. На тази длъжност е отговарял за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.

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Какви са функциите на „Медицински надзор“

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е структура към Министерството на здравеопазването. Тя осъществява контрол върху дейността на лечебните заведения и спазването на изискванията за предоставяне на медицинска помощ. Сред основните ѝ функции са и проверките по сигнали и жалби на пациенти, както и контролът върху дейностите по донорство, трансплантация и асистирана репродукция.

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Назначението на Калинов идва след промяна в ръководството на агенцията през септември. Тогава здравният министър Катя Ивкова освободи Иванка Динева от поста по лични причини, а временно изпълняващ длъжността стана заместник изпълнителният директор д-р Юлиана Чилева.