Извънредни разкрития за мистерията „Петрохан-Околчица“: МВР и прокуратурата дават брифинг

М ВР и прокуратурата ще дадат брифинг в понеделник, на който ще представят повече информация за хода на разследването по смъртта на шестима мъже при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица, научи NOVA.

Очаква се да бъде представена съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, която следва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

Според източници от разследването активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели.

Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии.

Случаят „Петрохан–Околчица“

Случаят, станал публично известен като „Петрохан–Околчица“, започна на 2 февруари тази година, когато след подаден сигнал в района на частично опожарена хижа край прохода „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. В отговор компетентните органи незабавно предприеха действия по отцепване на периметъра и започнаха мащабно разследване под надзора на прокуратурата.

Обхватът на операцията се разшири няколко дни по-късно, след като издирвателните действия доведоха до второ местопроизшествие. В кемпер в района на връх Околчица бяха открити телата на още три лица, свързани с първата група – соченият за неформален лидер Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Този развой наложи обединяването на двата казуса в едно общо досъдебно производство, като МВР и прокуратурата представиха като основна работна версия сценарий за убийства и последвали самоубийства. Тази хипотеза беше аргументирана с първоначални данни и записи от охранителни камери, на които според разследващите не се установява външно присъствие.

В последвалите месеци разследването се концентрира върху събирането и анализа на веществени доказателства. Назначени бяха множество комплексни експертизи, включително съдебномедицински, балистични, психологични и технически, чиято цел беше да възстановят хронологията на събитията и да изяснят мотивите. На фона на продължаващите следствени действия, близки на загиналите организираха протести, изразявайки публично несъгласие с официалната версия. Очакваната информация от предстоящия брифинг идва след като ключови експертизи бяха завършени, а полицейската охрана от хижата – преустановена.