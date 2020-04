Тръмп: Има странни неща около произхода на коронавируса

С АЩ водят разследване на обстоятелствата около появата на пандемията от COVID-19 и установяват произхода на новия коронавирус, съобщи вчера на брифинг в Белия дом американският президент Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Donald Trump: "We don’t have the most in the world deaths. The most in the world has to be China. It’s a massive country. It’s gone through a tremendous problem with this, a tremendous problem—they must have the most."https://t.co/FhfocALgWo