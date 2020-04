Починалите от COVID-19 в САЩ можеше да са с 90% по-малко

Е дно навременно решение за социално дистанциране можеше да предотврати 90% от смъртните случаи, свързани с новия коронавирус в САЩ. Това твърдят пред „Ню Йорк Таймс” епидемиолозите Брита и Никълъс Джиуел.

Белият дом започна да издава насоки за социално дистанциране на 16 март, повече от две седмици след първия смъртен случай, свързан с COVID-19. Дори и към днешна дата тези насоки не са приложени напълно във всички щати.

Досега от COVID-19 в САЩ са загинали 28 599 души. През изминалите 24 часа броят на смъртните случаи, свързани с новия коронавирус, достигна рекорд от 2 482. Заразените от началото на епидемията са над 566 хил.

Най-тежко е засегнат щатът Ню Йорк. Там почналите от COVID-19 са 11 586.

Ако мерките бяха започнали да се прилагат на 2 март, смъртността щеше да е с 90% по-ниска, смятат двамата здравни експерти.

Социалното дистанциране не е лек за пандемията от новия коронавирус. Строгите мерки обаче правят нещо друго – те дават време за лечение, разработване на лекарства и ваксина срещу заболяването.

Дори въвеждане на социалното дистанциране седмица след първия смъртен случай щеше да намали смъртността с 60%.

Ако в най-засегнатият град - Ню Йорк, мерките бяха въведени в пълен размер преди 22 март, това щеше да означава между 50% и 80% по-малко загинали от болестта.

Още на 2 март лекарите в САЩ предупредиха, че заразата ще се разпространи бързо в страната, но тогава администрацията на президента Доналд Тръмп на практика игнорира проблема.

Според Брита и Никълъс Джуъл опитът от изминалите месеци показва, че на много места е била пропусната възможността за забавяне на разпространението на заболяването.

Освен това е ясно, че скоростта, с която ще се облекчават мерките за социално дистанциране, е от изключително значение. Преждевременно отпускане, дори само за седмица, може да бъде пагубно.

„Каквато и да е крайната смъртност в Съединените щати, цената на изчакването ще бъде огромна - трагична последица от експоненциалното разпространение на вируса в началото на епидемията”.

On 3/16, the WH recommended #PhysicalDistancing. ~90% of the cumulative #COVID19 deaths in the US could’ve been prevented by acting 2 weeks earlier, when there were only 11 deaths. If imposed 1 week earlier on 3/9, ~60% of deaths could’ve been avoided.🤬https://t.co/Q0fqikkiUG