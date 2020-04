COVID-19 тепърва навлиза в Африка и това притеснява ЕС

П андемията от Covid-19 достигна до много от държавите по света, предизвиквайки истинско политическо и социално земетресение, чиито последици ще имат силно отражение върху икономиката.

И докато лидерите на западните държави започнаха да обсъждат мерки за времето след кризата, коронавирусът тепърва навлиза в Африка – регион, който има важно значение за Европа и света. Разпространението на Covid-19 в Африка може да предизвика нова вълна на пандемията и това накара международни институции да призоват за повече усилия за възпиране на Covid-19 на континента.

В началото на пандемията се вярваше, че коронавирусът засяга по-леко държави с горещ и пустинен климат като се даваха за пример ниските нива на заразяване в Близкия изток и Африка. От февруари досега, обаче, Иран стана основно огнище на Covid-19 с десетки хиляди инфектирани, а специалисти посочват, че онова което изолира африканските държави от досег до Covid-19 в началните етапи е фактът, че те не са така свързани глобално, както страните от Северна Америка, Европа или Югоизточна Азия.

Допълнителен фактор е опитът, който някои държави в Африка имат от минали епидемии като тази от ебола преди няколко години. Първите случаи докладвани от Африка бяха всъщност на европейски граждани, включително дипломати, както и на африканци, пристигащи от Европа.

За разлика от други региони, където вирусът се разпространи масово сред средната класа и работническите квартали на гъстонаселени градове, в африканските държави първите случаи със заразени с коронавирус дойдоха по-скоро от по-богатите слоеве на обществото. В Нигерия, например, кандидатът за президент през 2019 г. Атику Абубакар обяви, че синът му се е заразил след завръщането си в Нигерия от Обединеното кралство. Съветникът на сегашния нигерийски президент Мохамаду Бухари, също се е заразил след пътуване до Германия. Подобни случаи има и сред управата на отделни райони в Нигерия, включително висши политици.

Nigeria welcomes the European Union’s contribution of the sum of N21 billion (50 million Euros) to support our efforts at controlling the spread of the #Covid19 pandemic. The EU is channeling the donation through the United Nations (UN) #COVID19 Basket Fund for Nigeria. — Presidency Nigeria (@NGRPresident) April 14, 2020

Въпреки че данните не са точни, Африка наскоро премина 10 000 случая, докато анализатори вярват, че реалната цифра е значително по-голяма. Нигерия е с над 300 случая, докато в Южна Африка има над 2000. Камерун е на второ място за момента с близо 1000 случая, а Кот д`Ивоар е с близо 600.

Нигерия е в тридесетте най-големи икономики в света и с най-голямо население в Африка с над двеста милиона души. Наблюдатели се притесняват, че избухването на епидемия от Covid-19 в страната, ще има трагични последици, което ще засегне и световната икономика предвид факта, че Нигерия разполага с огромни запаси от петрол, добиван както от местни, така и от чужди компании. За да подпомогне усилията на Нигерия, ЕС изпрати над петдесет милиона евро помощ.

Възможно е да има стотици, ако не и хиляди случаи, които не са регистрирани все още, като се предполага, че Северна Африка ще е силно засегната. Именно този район, заедно със Западна Африка и Субсахарска Африка са от важно значение за сигурността на Европа и редица европейски държави имат там разположени военни сили, медицински екипи. В тези райони на Африка живеят и работят хиляди европейци. През последните седмици, Мали и Нигер съобщиха за първите си случаи на коронавирус. Заради разбитата от военни конфликти инфраструктура, както и заради липсата на медикаменти, държавите от т.нар. район Сахел в Субсахарска Африка, ще бъдат сериозно ударени от коронавируса.

Като се имат предвид проблемите със сигурността в Сахел и Нигерия, международни организации предупреждават, че разпространението на Covid-19 ще засили присъствието на радикални организации. Групи като Ал Кайда и „Ислямска държава“ вече контролират територии в тази част на света, атакувайки все по-често местните армии и подкрепящите ги европейски сили от разположената там мисия на ЕС.

Франция, която ръководи мисията, смяташе да изтегли част от войниците си в Мали и Нигер, но това решение беше отложено от президента Еманюел Макрон и Париж дори изпрати допълнителни няколко стотин военни. Сега френската администрация се притеснява, че може да има случаи на заразени войници.

Наскоро, нигерийската джихадистка група Боко Харам причини смъртта на близо сто войници в Чад, което предизвика регионален отговор. Местните правителства организираха общ щаб и операция срещу все по-агресивните групировки. Франция и Португалия подкрепят тези действия по въздух и войници на терен, а наскоро Чехия и скандинавските държави също обявиха, че ще изпратят сили в подкрепа на европейската мисия. Това увеличава рискът от заразяване на войници.

Както стана ясно от последните седмици, битката с коронавируса се отразява негативно на антитерористичните операции. САЩ вече започнаха да изтеглят свои сили от Африка, което даде възможност на бойците на „Ислямска държава“ да се прегрупират. Португалия, която има над петстотин войници в Източна и Централна Африка, предупреди за джихадистката заплаха в бившата си колония Мозамбик.

Там, в богатите на природен газ северни райони от провинция Кабо Делгадо, свързани с ИД групировки обявиха преди дни желанието си да установят местен „халифат“.

Опасността от регионални конфликти, които ще имат последици за световната икономика, е засилена от разпространението на Covid-19. Местните сили за сигурност, като армиите в Нигерия, Мали, Буркина Фасо и други, пренасочват и без това ограничените си ресурси, за да установяват ред в областите, където са наложени мерки срещу коронавируса.

Стотиците бежански лагери в Северна Африка и Западна Африка оставени без защита и медикаменти, включително в Либия, където войната продължава и в момента, са само една от причините Европа да се притеснява.

Вирусът ще засегне производителността и икономиката на редица държави в Африка, които получават помощи от ЕС. Ако Covid-19 засегне казарми и военни обекти, вероятно ще има случаи и сред европейските сили, сред които и малък контингент български медици, разположени в Мали.

Наскоро Нигерия прекрати няколко важни програми като резултат от разпространението на коронавируса. Covid-19 е не само здравен проблем за Африка, но има и негативен ефект върху контратероризма на целия континент, което ще доведе до насилие и нестабилност само на няколко стотин километра от европейските брегове.

