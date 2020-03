Президентът на Китай за пръв път посети епицентъра на заразата Ухан

С и Дзинпин пристигна в столицата на провинция Хубей, като държавните медии нарекоха визитата му „инспекция на контрола по превенция на епидемията”. Посещението не беше в официалната програма на Си, пише АФП. Президентът се срещна с медицински работници, военни, общински служители, полицаи, пациенти и граждани на Ухан.

11-милионният град вече 2 месеца е откъснат от света, в опит на властите да пресекат допълнителното разпространяване на започналата от Ухан зараза с коронавирус. Засега изглежда, че мерките действат, защото броят на случаите намалява прогресивно.

Временните болници в Ухан затварят, заболелите от COVID-19 намаляват

In video: President Xi Jinping on Tuesday visited patients and medics at Huoshenshan Hospital after arriving in Wuhan, the epicenter of the #COVID19 outbreak. pic.twitter.com/CtPYwx6EQl