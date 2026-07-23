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Радев: България иска водещо място в иновациите на Европа

Министър-председателят проведе среща с европейския комисар по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 13:23
Радев: България иска водещо място в иновациите на Европа
Източник: МС/Пресцентър

Б ългария работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа и за развитие на иновативна икономика с висока добавена стойност. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева.

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Премиерът открои амбицията на България за индустриално и технологично сближаване в Европейския съюз и за гарантиране на равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентоспособност (ЕФК).

Фондът е сред основните стълбове на следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и има за цел да подпомогне преодоляването на изоставането на Европа в областта на иновациите спрямо водещите световни конкуренти, да намали стратегическите зависимости и да повиши конкурентоспособността на европейската икономика.

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Източник: МС/Пресцентър

В този контекст Захариева подчерта необходимостта Европейският съюз да създаде по-благоприятни условия за развитието на иновативните компании в Европа, така че да се ограничи тенденцията високотехнологични предприятия и таланти да преместват дейността си към пазари с по-привлекателни възможности за финансиране и растеж, включително Съединените американски щати. Като потенциална възможност в тази насока еврокомисарят отбеляза създаването на единен капиталов пазар в ЕС, който да насърчи финансирането на научно-развойна дейност и да осигури необходимото финансиране за стартиращите компании.

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Сред основните теми на срещата бяха още значението на конкурентоспособността и иновациите за развитието на България, подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, бъдещето на програмата „Хоризонт Европа“, както и ролята на националните и регионалните власти за изграждане на устойчиви екосистеми за научни изследвания, иновации и развитие на стартиращи предприятия.

Редактор: Василена Василева
Източник: МС    
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