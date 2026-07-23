Почина арх. Олга Станева, оставила своя отпечатък върху облика на София

П очина архитектът и интериорен дизайнер Олга Станева. Тъжната вест беше съобщена от нейното семейство, цитирано от БТА.

Олга Станева е сред утвърдените български архитекти от втората половина на XX век, чието творчество оставя траен отпечатък върху архитектурния облик на столицата и други градове в страната.

Сред най-разпознаваемите проекти, в които участва, са предгаровият площад в София, блокът на писателите, както и Националният радио-телевизионен център. По нейни проекти е реализиран и хотел „Струма“ в Перник.

В професионалната си кариера Станева работи в тясно сътрудничество с архитект Снежана Даскалова, с която създават редица значими проекти. Част от творческия ѝ път е свързан и със съпруга ѝ – архитект Лозан Лозанов, с когото също реализира множество архитектурни и интериорни решения.

Освен с архитектурните си разработки, Олга Станева е позната и с приноса си към интериорния дизайн на обществени сгради – направление, в което оставя характерен почерк, съчетаващ функционалност и модерната за времето си естетика.

Олга Станева е родена през 1932 година. Тя принадлежи към поколението архитекти, които участват активно в проектирането на редица знакови обществени и жилищни сгради в България през втората половина на XX век. Нейните проекти са част от развитието на съвременната градска среда в София и остават разпознаваеми десетилетия след изграждането им.

С професионалната си работа Станева допринася за оформянето на емблематични пространства в столицата и за развитието на българската архитектура и интериорен дизайн, като името ѝ остава свързано с едни от най-значимите обществени обекти от периода.