България

Прокуратурата върна над 54 хил. евро на жертви на „ало“ измамници

Четирима мъже са обвинени като участници в организирана престъпна група, действала от Румъния

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 13:28
Прокуратурата върна над 54 хил. евро на жертви на „ало“ измамници
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н ад 54 хил. евро бяха върнати на хора, станали жертва на телефонни измами. Средствата са възстановени след съвместно разследване на прокуратурата и полицията в България и Румъния срещу организирана престъпна група, извършвала измами по добре познатата схема с фалшиви полицаи.

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„Днес не връщаме просто пари, а връщаме надеждата у хората, че държавата стои зад тях и че престъплението не бива да носи печалба“, заяви на брифинг прокурор Даниел Илиев от Районната прокуратура в Добрич, който ръководи специалния екип по разследването.

По случая са задържани четирима мъже от Горна Оряховица, на възраст между 35 и 40 години. Те са с наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Част от тях са осъждани, а други са с чисто съдебно минало. Според прокуратурата те са действали като организирана престъпна група и системно са извършвали телефонни измами.

Прокурор Илиев съобщи още, че след проведената съвместна операция между българските и румънските власти телефонните измами в страната са намалели с 97%.

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  • Как е действала схемата

По думите на прокурора измамата започвала с обаждане от човек, представящ се за полицейски служител или служител на общината. Той предупреждавал жертвата, че е набелязана от телефонни измамници.

Малко след това следвало второ обаждане – този път от човек, който отправял заплахи за убийство или тежък побой. Впоследствие отново се свързвал мнимият полицай, който убеждавал потърпевшия да „съдейства“ на разследването, с което започвала самата измамна схема.

„Извършителите непрекъснато си разменяха телефоните и променяха гласовете си, за да създадат впечатление, че се обаждат различни хора“, обясни Илиев. По думите му някои от тях дори имитирали женски глас, а в един от случаите един от измамниците се представил за дъщерята на възрастна жена, която повярвала, че разговаря със свой близък.

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  • Действали от Румъния

Разследването е установило, че престъпната група е оперирала от територията на Румъния, използвайки румънски SIM карти. Това значително е затруднило работата на разследващите заради международния характер на престъпленията.

Според прокуратурата именно добрата координация между българските и румънските правоохранителни органи е довела до успешното разкриване на групата.

Жертвите били избирани на случаен принцип чрез последователно набиране на номера на домашни телефони в различни населени места, докато попаднат на възрастен човек, който може да бъде въведен в заблуждение.

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  • Предотвратени са още 12 измами

По време на разследването, проведено между 21 ноември и 1 декември миналата година, разследващите са предотвратили още 12 телефонни измами в областите Силистра, Стара Загора и Плевен, като така са спасени близо 50 хил. евро, които иначе е щяло да бъдат отнети от жертвите.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова    
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