Прокуратурата върна над 54 хил. евро на жертви на „ало“ измамници

Н ад 54 хил. евро бяха върнати на хора, станали жертва на телефонни измами. Средствата са възстановени след съвместно разследване на прокуратурата и полицията в България и Румъния срещу организирана престъпна група, извършвала измами по добре познатата схема с фалшиви полицаи.

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

„Днес не връщаме просто пари, а връщаме надеждата у хората, че държавата стои зад тях и че престъплението не бива да носи печалба“, заяви на брифинг прокурор Даниел Илиев от Районната прокуратура в Добрич, който ръководи специалния екип по разследването.

По случая са задържани четирима мъже от Горна Оряховица, на възраст между 35 и 40 години. Те са с наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Част от тях са осъждани, а други са с чисто съдебно минало. Според прокуратурата те са действали като организирана престъпна група и системно са извършвали телефонни измами.

Прокурор Илиев съобщи още, че след проведената съвместна операция между българските и румънските власти телефонните измами в страната са намалели с 97%.

"Помогнете на полицията": Възрастна жена даде 34 000 евро на "ало" измамници

Как е действала схемата

По думите на прокурора измамата започвала с обаждане от човек, представящ се за полицейски служител или служител на общината. Той предупреждавал жертвата, че е набелязана от телефонни измамници.

Малко след това следвало второ обаждане – този път от човек, който отправял заплахи за убийство или тежък побой. Впоследствие отново се свързвал мнимият полицай, който убеждавал потърпевшия да „съдейства“ на разследването, с което започвала самата измамна схема.

„Извършителите непрекъснато си разменяха телефоните и променяха гласовете си, за да създадат впечатление, че се обаждат различни хора“, обясни Илиев. По думите му някои от тях дори имитирали женски глас, а в един от случаите един от измамниците се представил за дъщерята на възрастна жена, която повярвала, че разговаря със свой близък.

Разбиха глобална престъпна мрежа във Великобритания, има задържана българка

Действали от Румъния

Разследването е установило, че престъпната група е оперирала от територията на Румъния, използвайки румънски SIM карти. Това значително е затруднило работата на разследващите заради международния характер на престъпленията.

Според прокуратурата именно добрата координация между българските и румънските правоохранителни органи е довела до успешното разкриване на групата.

Жертвите били избирани на случаен принцип чрез последователно набиране на номера на домашни телефони в различни населени места, докато попаднат на възрастен човек, който може да бъде въведен в заблуждение.

Измамници източили 4 млн. евро към сметка в България от гръцка компания

Предотвратени са още 12 измами

По време на разследването, проведено между 21 ноември и 1 декември миналата година, разследващите са предотвратили още 12 телефонни измами в областите Силистра, Стара Загора и Плевен, като така са спасени близо 50 хил. евро, които иначе е щяло да бъдат отнети от жертвите.

Разследването по случая продължава.