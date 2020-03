Цяла Италия под карантина

И талианският премиер Джузепе Конте обяви, че мерките за овладяване на разпространението на коронавируса, наложени в северни региони, от утре ще бъдат в сила в цялата страна.

Пътуванията и всички обществени събирания в цяла Италия ще бъде забранени, а спортните състезания - спрени; целта е да бъдат защитени най-уязвимите хора в страната.

BREAKING: #Italy PM #Conte announces the restriction zone will be extended to cover the whole country. No longer just a red zone in the north - all of Italy.