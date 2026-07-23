Ерлинг Холанд с викингско парти на яхта за 26-ия си рожден ден

Ерлинг Холанд отпразнува 26-ия си рожден ден на борда на яхта

Д окато футболният свят все още коментира финала на Световното първенство, една от най-големите звезди на съвременния футбол имаше друг специален повод за празнуване. Норвежкият нападател Ерлинг Холанд, който спечели феновете с изключителния си талант и харизматично поведение, отпразнува 26-ия си рожден ден на борда на яхта, заобиколен от семейството си и най-близките си приятели, пише HOLA!

Заобиколен от най-близките си хора, „Викингът“ отбеляза личния си празник във вторник на частно парти, организирано с помощта на неговата половинка и майка на детето му — Изабел Хаугсенг Йохансен. В социалните мрежи двамата споделиха поредица от кадри, които мигновено станаха вирусни.

Една от снимките предизвика вълна от усмивки и коментари сред феновете му. Нападателят позира на борда на яхтата с морето за фон, облечен ежедневно с черен потник и слънчеви очила, но комбинирани с автентична викингска каска и закачлива усмивка — намигване към неговите корени и непретенциозен характер.

„26 години. Хубаво! 👍🏻“, написа той под снимката, която за броени минути събра хиляди честитки и пожелания.

Наред с популярните гифчета, пресъздаващи емблематичното му празнуване тип „викингско гребане“, Холанд бе обсипан с любов от последователите си.

„Благодаря на всички за любовта! 😂❤️ Животът се промени завинаги! И аз го обичам! Голяма прегрятa за всички“, добави футболистът към своите фенове.

Изабел също публикува няколко трогателни кадъра с приятеля си:

„Честит рожден ден, любов моя“, написа тя под снимките. Младата норвежка заложи на стилна къса рокля в небесносин цвят с бляскави елементи и златни аксесоари.

Водени от желанието си да пазят личния си живот далеч от медийния шум, Ерлинг и Изабел не разкриха точната си локация, макар според запознати двамата да са прекарали няколко дни край бреговете на Сицилия.

По време на Мондиала стана ясно, че Холанд спазва строга протеинова диета, и празникът му не направи изключение. Компанията се наслади на богато меню от месни специалитети на скара — включително премиум рибай стекове „Томахаук“ и ребра.

Erling Haaland es único ✨



Así celebró su cumpleaños el noruego 🇳🇴 pic.twitter.com/gCzR6UlKYq — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 22, 2026

На масата не липсваха и изискани гарнитури като чери домати с бурата и босилек, пържени яйца, домашно приготвени колбаси, палачинки, кроасани, свежи плодове, торти и дори плато с хайвер. След купона на борда, празненството продължи в ексклузивен плажен клуб с много музика и танци.