Скучно ви е в офиса? 9 скрити трика в Google, за които вероятно не знаете

В секи от нас има онези дни в офиса или пред компютъра у дома, в които задачите вървят бавно, концентрацията бяга, а часовникът сякаш е спрял. Преди да започнете безкрайното и уморително скролване в социалните мрежи, имаме добра новина: самата търсачка Google крие цяла колекция от забавни тайни, игри и интерактивни изненади (т.нар. Easter Eggs), с които да си дадете бърза и приятна почивка.

Ето 9 от най-добрите и лесни трика в Google Search, които гарантирано ще повдигнат настроението ви и ще затворят вратата пред скуката.

1. „Atari Breakout“ – Класиката, която завладява

Ако си спомняте легендарната ретро игра, в която трошите тухлички с топче и подвижна платформа, Google има изненада за вас. Напишете „Atari Breakout“ в Google Images (Изображения) или потърсете фразата и кликнете върху интерактивния резултат. Снимките изведнъж ще се превърнат в цветни тухлички, а вие ще се потопите в чиста носталгия.

2. „Do a Barrel Roll“ – Завъртете екрана на 360 градуса

Искате да изненадате колегата до вас или просто да раздвижите визуално страницата? Въведете „Do a barrel roll“ в полето за търсене и натиснете Enter. Търсачката буквално ще направи пълно превъртане на 360 градуса пред очите ви – малък, но много ефектен трик!

3. „Google Gravity“ – Когато гравитацията победи

Какво би станало, ако сринем целия дизайн на Google? Напишете „Google Gravity“, натиснете бутона „I'm Feeling Lucky“ („Имам късмет“) и гледайте как всички елементи – лого, търсачка и бутони – падате на дъното на екрана под въздействието на виртуалната гравитация. Страхотното е, че можете да ги разхвърляте с мишката!

4. „Zerg Rush“ – Спасете резултатите си от изяждане

Вдъхновена от култовата игра StarCraft, тази функция изпраща армия от малки цветни букви „O“, които започват да изяждат и унищожават резултатите от търсенето ви на екрана. Вашата задача? Да ги унищожите бързо с бързи кликвания, преди да са заличили цялата страница.

5. Играйте класики директно в търсачката: Pac-Man и Tic Tac Toe

Няма нужда да теглите нищо. Просто напишете „Pac-Man“ или „Tic Tac Toe“ (Морски шах) в търсачката и Google веднага ще ви зареди напълно функционална игра в най-горната част на резултатите. Можете да премерите сили срещу компютъра или срещу колега!

6. Скритата игра с динозавъра (Dino Run)

Това е класика, за която вероятно знаете, но тя заслужава място тук. Ако интернетът ви спре, в браузъра Chrome се появява малък пикселиран динозавър. Натиснете Space (Интервал) и започнете да прескачате кактуси! Трик: Можете да я играете дори когато имате интернет, като просто въведете chrome://dino в адресната лента.

7. Направете си музикален инструмент: Google Solitaire и Snake

Освен морски шах, в Google можете да играете пасианс („Solitaire“) или класическата змия („Snake“), която всички помним от старите телефони. Просто напишете името на играта и натиснете „Play“.

8. Подхвърлете монета или хвърлете зарче

Не можете да решите какво да обядвате с колегите? Напишете „Flip a coin“ (Хвърли монета) или „Roll a die“ (Хвърли зарче). Google веднага ще генерира 3D анимация с монета или зарче, която ще вземе решението вместо вас за секунди.

9. „Google in 1998“ – Пътуване във времето

Любопитно ли ви е как е изглеждала най-популярната търсачка в света в самото си начало? Въведете „Google in 1998“ и вижте ретро интерфейса от годината, в която компанията бе основана.