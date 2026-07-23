Тъжна вест за Сара Фъргюсън: Почина неин бивш любим

Б ившата херцогиня на Йорк Сара Фъргюсън получи тъжна вест, докато се въздържа от медийни изяви в чужбина – нейният бивш приятел Пади Макнали почина на 88-годишна възраст.

Съобщава се, че Пади е страдал от продължително боледуване, а новината идва само два месеца след трагичната смърт на неговия син Шон. Шон почина неочаквано в имението си Балморал, но подробности около смъртта му не са публикувани.

Шон и брат му Роло са синове на Пади от съпругата му Ан Даунинг. В момента Роло е женен за Елизабет Дейзи Хардман, известна като Дейзи, пише списание HELLO!.

Майката на Шон и Роло, Ан, умира през 1980 г. След това Пади излиза със Сара Фъргюсън в продължение на три години – от 1982 до 1985 г. Пади беше заможен магнат с опит като състезателен пилот, който по-късно работи заедно с иконата от Формула 1 Бърни Екълстоун в бизнес частта на спорта. През годините той притежаваше и имоти, включително множество хижи в популярния швейцарски ски курорт Вербие.

Sarah Ferguson's ex-boyfriend and motorsport tycoon Paddy McNally dies aged 88https://t.co/3qMdN1roWi pic.twitter.com/yt5M8BCEi3 — Daily Star (@dailystar) July 23, 2026

Дори след като Сара и Пади се разделиха, те останаха приятели. Сара има репутацията на човек, който успява да поддържа близки приятелски отношения с бившите си партньори, доказателство за което е фактът, че тя продължи да живее с Андрю Маунтбатън-Уиндзор в продължение на много години след техния развод.

Съобщава се, че Пади е заел на Сара една от своите ски хижи във Вербие, за да живее временно там, скрита от кралския скандал у дома, след като тя напусна „Роял Лодж“.

Къде живее Сара Фъргюсън в момента?

През последните няколко месеца Сара Фъргюсън постоянно сменя местоположението си. След скандала около Андрю Маунтбатън-Уиндзор, когато той беше отстранен от „Роял Лодж“ и арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение, Сара незабавно се дистанцира от бившия си съпруг и тихо напусна Обединеното кралство.

Бившата херцогиня е забелязвана едва броени пъти оттогава; тя беше видяна в ски курорт в Австрия през април, а според информациите е прекарала известно време и в клиниката за възстановяване „Paracelsus“ в Цюрих, Швейцария, която по-рано е описвала като „сигурно пристанище в бурите на живота“. Северна Ирландия е друго място, където се твърди, че Сара е отсядала.

Какво е бъдещето на отношенията между Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Сара Фъргюсън?

Интригуващите отношения на бившата двойка разделят кралските експерти. Кралският автор Андрю Лоуни казва, че в момента „не вижда бъдеще в тази връзка“ поради пълното мълчание на Сара. „Тя не е направила нито едно публично изявление в негова подкрепа, както правеше преди“, казва той пред HELLO!.

Въпреки това Ингрид Сюард, главен редактор на списание Majesty, вярва, че връзката им е твърде силна. „Сигурна съм, че те все още сиговорят, защото той я е превеждал през толкова много неща“, казва тя.

„Те имат толкова много общо: и двамата харесват парите, и двамата са безотговорни и и двамата живеят в лек свят от фантазии, който сами са създали. Може би са обречени винаги да бъдат заедно. Разделени, но заедно“, обяснява Сюард.