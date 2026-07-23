Свят

Тъжна вест за Сара Фъргюсън: Почина неин бивш любим

Пади Макнали почина на 88-годишна възраст. Пади излиза със Сара Фъргюсън в продължение на три години – от 1982 до 1985 г.

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юли 2026, 12:56
Тъжна вест за Сара Фъргюсън: Почина неин бивш любим
Сара Фъргюсън   
Източник: GettyImages

Б ившата херцогиня на Йорк Сара Фъргюсън получи тъжна вест, докато се въздържа от медийни изяви в чужбина – нейният бивш приятел Пади Макнали почина на 88-годишна възраст.

Съобщава се, че Пади е страдал от продължително боледуване, а новината идва само два месеца след трагичната смърт на неговия син Шон. Шон почина неочаквано в имението си Балморал, но подробности около смъртта му не са публикувани.

Шон и брат му Роло са синове на Пади от съпругата му Ан Даунинг. В момента Роло е женен за Елизабет Дейзи Хардман, известна като Дейзи, пише списание HELLO!.

Майката на Шон и Роло, Ан, умира през 1980 г. След това Пади излиза със Сара Фъргюсън в продължение на три години – от 1982 до 1985 г. Пади беше заможен магнат с опит като състезателен пилот, който по-късно работи заедно с иконата от Формула 1 Бърни Екълстоун в бизнес частта на спорта. През годините той притежаваше и имоти, включително множество хижи в популярния швейцарски ски курорт Вербие.

Дори след като Сара и Пади се разделиха, те останаха приятели. Сара има репутацията на човек, който успява да поддържа близки приятелски отношения с бившите си партньори, доказателство за което е фактът, че тя продължи да живее с Андрю Маунтбатън-Уиндзор в продължение на много години след техния развод.

Съобщава се, че Пади е заел на Сара една от своите ски хижи във Вербие, за да живее временно там, скрита от кралския скандал у дома, след като тя напусна „Роял Лодж“.

  • Къде живее Сара Фъргюсън в момента?

През последните няколко месеца Сара Фъргюсън постоянно сменя местоположението си. След скандала около Андрю Маунтбатън-Уиндзор, когато той беше отстранен от „Роял Лодж“ и арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение, Сара незабавно се дистанцира от бившия си съпруг и тихо напусна Обединеното кралство.

Бившата херцогиня е забелязвана едва броени пъти оттогава; тя беше видяна в ски курорт в Австрия през април, а според информациите е прекарала известно време и в клиниката за възстановяване „Paracelsus“ в Цюрих, Швейцария, която по-рано е описвала като „сигурно пристанище в бурите на живота“. Северна Ирландия е друго място, където се твърди, че Сара е отсядала.

  • Какво е бъдещето на отношенията между Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Сара Фъргюсън?

Интригуващите отношения на бившата двойка разделят кралските експерти. Кралският автор Андрю Лоуни казва, че в момента „не вижда бъдеще в тази връзка“ поради пълното мълчание на Сара. „Тя не е направила нито едно публично изявление в негова подкрепа, както правеше преди“, казва той пред HELLO!.

Въпреки това Ингрид Сюард, главен редактор на списание Majesty, вярва, че връзката им е твърде силна. „Сигурна съм, че те все още сиговорят, защото той я е превеждал през толкова много неща“, казва тя.

„Те имат толкова много общо: и двамата харесват парите, и двамата са безотговорни и и двамата живеят в лек свят от фантазии, който сами са създали. Може би са обречени винаги да бъдат заедно. Разделени, но заедно“, обяснява Сюард.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: HELLO!    
Сара Фъргюсън Пади Макнали Андрю Маунтбатън-Уиндзор Кралски скандал Херцогиня на Йорк Британско кралско семейство Смърт Вербие Отношения Формула 1
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Четири обвинения за Асен Симеонов, прокуратурата иска постоянния му арест

Четири обвинения за Асен Симеонов, прокуратурата иска постоянния му арест

Протест или вандализъм? Жителите на „Слатина“ в открита война с новите пътни знаци

Протест или вандализъм? Жителите на „Слатина“ в открита война с новите пътни знаци

Не само Украйна: Държава от НАТО поиска полските изтребители МиГ-29, заподозряха България

Не само Украйна: Държава от НАТО поиска полските изтребители МиГ-29, заподозряха България

Ерлинг Холанд с викингско парти на яхта за 26-ия си рожден ден

Ерлинг Холанд с викингско парти на яхта за 26-ия си рожден ден

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 8 часа
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 7 часа
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 7 часа
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Скучно ви е в офиса? 9 скрити трика в Google, за които вероятно не знаете

Любопитно Преди 18 минути

Часовникът в офиса сякаш е спрял? Вижте 9 скрити трика, игри и ретро изненади в Google Search, с които да преборите скуката и да си дадете бърза почивка пред компютъра

Прокуратурата върна над 54 хил. евро на жертви на „ало“ измамници

Прокуратурата върна над 54 хил. евро на жертви на „ало“ измамници

България Преди 23 минути

Четирима мъже са обвинени като участници в организирана престъпна група, действала от Румъния

Според разпространената тарифа престоят струва 5 евро на час, а след изтичането на VIP билета цената се увеличава на 10 евро на час.

Паркинг по 5 евро на час в Слънчев бряг предизвика възмущение

Парите ни Преди 45 минути

VIP билетът струва 25 евро, но след 5 часа сутринта тарифата скача до 10 евро на час

<p>Трима пилоти на полет за Лондон се разболяха внезапно</p>

Разследват инцидент, след като и тримата пилоти на полет за Лондон се разболяха внезапно

Свят Преди 48 минути

Мащабно разследване бе започнато, след като и тримата пилоти на полет от Индия за Лондон се разболяха внезапно. Един от тях бе подложен на спешна 12-часова операция, а основната версия е тежко хранително отравяне

Пентагона

Уволниха служител на Пентагона след скрита камера и критики срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Видео, публикувано от активиста Джеймс О’Кийф, предизвика разследване и решение за отстраняване на служителя от Офиса на министъра на Военноморските сили

Доналд Тръмп заедно с бащата на Мелания - Виктор Кнавс

Конспирация или грешка: Мъжът, объркан с „двойник“ на Доналд Тръмп, се оказа бащата на Мелания

Любопитно Преди 1 час

Видеоклип в социалните мрежи провокира конспиративни теории, че Доналд Тръмп ползва двойник по време на публичните си изяви. Проверка на фактите обаче показва, че загадъчният мъж на заден план всъщност е бащата на Мелания Тръмп — Виктор Кнавс

Геомагнитна буря

Слънцето праща нова буря към Земята: Къде могат да се видят полярни сияния

Свят Преди 1 час

NOAA предупреждава за повишена геомагнитна активност, която може да повлияе на метеочувствителни хора и да създаде условия за полярни сияния

<p>Има ли теч от танкера &quot;Кайрос&quot;? &quot;Морска администрация&quot; започва проверка</p>

Има ли теч от танкера "Кайрос"? "Морска администрация" започва проверка след сигнали за замърсяване

България Преди 1 час

Екипи ще извършат контролен обход в района на плавателния съд, след като бяха подадени сигнали за петна край Поморие и кв. „Сарафово“

Нова вълна от фишинг атаки: МВР с важно предупреждение

Нова вълна от фишинг атаки: МВР с важно предупреждение

България Преди 1 час

Вълна от измамни съобщения от името на „Пътна полиция“ заля потребителите в страната през последните дни. Схемата разчита на познатия психо натиск: жертвите получават съобщение, че имат неплатени глоби по електронни фишове или актове

Снимката е илюстративна

Трагедия на пътя: 26-годишен мъж загина след жесток удар с автобус край Плевен

България Преди 1 час

Ударът е бил изключително силен, а младият шофьор е загинал на място

Елка Върбанова

Издирват 84-годишна жена в Плевен, в неизвестност от 17 юли

България Преди 1 час

Елка Върбанова е с ръст 154 см., със слабо телосложение, овално лице, къса бяла коса, зелени очи. Била е облечена с черен панталон, блуза с къс ръкав на цветя с черна основа, кафява грейка без ръкав, обута с черни маратонки

,

Капанът на лятната почивка: Защо болката в ухото след море или басейн не бива да се пренебрегва

Любопитно Преди 2 часа

Д-р Калоян Чилингиров обяснява как да разпознаем външния отит и защо не бива да го подценяваме.

Ядете ли микроби? Никога не консумирайте тези храни, без да сте ги измили

Ядете ли микроби? Никога не консумирайте тези храни, без да сте ги измили

Любопитно Преди 2 часа

Измиването на свежите плодове и зеленчуци преди ядене или готвене помага за премахването на бактериите, които може да са се натрупали по време на отглеждането, транспортирането или обработката

AI

Моделите на OpenAI „се освободиха“ и извършиха кибератака

Технологии Преди 2 часа

Инцидентът с моделите на OpenAI, които самостоятелно са открили уязвимост и са извършили атака срещу платформа за разработчици, засили призивите в САЩ за задължителни тестове и по-строг контрол върху напредналите системи с изкуствен интелект

Какво представлява "черният тумор" - ракът, който Уилям Шатнър пребори в четвърти стадий

Какво представлява "черният тумор" - ракът, който Уилям Шатнър пребори в четвърти стадий

Свят Преди 2 часа

След като 95-годишният Уилям Шатнър разкри, че е преборил меланом с метастази в белите дробове и мозъка, медицински експерти алармират за опасностите от т.нар. „черен тумор“. Ето кои са симптомите и как навременната диагноза може да спаси живот

Над 1,6 млрд. евро за българските компании в една от най-големите търговски мрежи за три години

Над 1,6 млрд. евро за българските компании в една от най-големите търговски мрежи за три години

България Преди 2 часа

От пресни плодове до млечни продукти: Кои са най-силните продуктови категории

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Пол Уесли на 44: Актьорът призна какви са отношенията му с Нина Добрев днес

Edna.bg

От крака на Меси до дупето на Джей Ло: Звездите, които застраховаха най-ценните си части на тялото

Edna.bg

Официално: Барселона подписа с втори нов

Gong.bg

Ръководството на съперника на Лудогорец плаща самолетни билети на своите фенове

Gong.bg

Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия

Nova.bg

Асен Симеонов: Не съм отвличал Наталия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg