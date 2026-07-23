Свят

ЕК глобява Google с 890 млн. евро за нарушаване на европейското законодателство

Решението обаче подлежи на обжалване

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 13:41
ЕК глобява Google с 890 млн. евро за нарушаване на европейското законодателство
По отношение на търсачката е установено, че показва резултати за свои услуги на водещи места и с по-въздействащи изображения в сравнение с всички останали   
Източник: iStock Photos/Getty Images

Е вропейската комисия съобщи, че налага две глоби на Google за общо 890 милиона евро за нарушения на европейското законодателство. Тези нарушения са свързани с даването на предимство на услуги на компанията в резултатите от нейната търсачка, както и за създаване на пречки пред бизнесите на други компании в електронния магазин Google Play.

По отношение на търсачката е установено, че Google показва резултати за свои услуги на водещи места и с по-въздействащи изображения в сравнение с всички останали. В електронния магазин Google затруднява намирането на приложения, които често са равностойни и безплатни, за сметка на свои платени програми. Дружеството също възпрепятства разработчиците да изпращат съобщения до потребителите и ги таксува твърде скъпо за достъп до магазина, се посочва в съобщението на ЕК.

Уточнява се, че от Google са предложени решения на установените недостатъци и предстои да се оцени дали с тяхна помощ може да бъдат изпълнени изискванията на законодателството на ЕС. Комисията допълва, че преговаря с Google по отношение на резултатите, показвани при използването на изкуствен интелект (AI mode), както и за обобщенията на ИИ на резултати от търсене.

ЕК дава срок от 60 за предприемането на необходимите действия, а след това може да реши да наложи периодични глоби, равни на до 5 на сто от общия световен оборот на дружеството.

Комисията започна проверката преди две години, а миналата година установи нарушения.

Днешното решение подлежи на обжалване, се отбелязва в съобщението.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Четири обвинения за Асен Симеонов, прокуратурата иска постоянния му арест

Четири обвинения за Асен Симеонов, прокуратурата иска постоянния му арест

Протест или вандализъм? Жителите на „Слатина“ в открита война с новите пътни знаци

Протест или вандализъм? Жителите на „Слатина“ в открита война с новите пътни знаци

Не само Украйна: Държава от НАТО поиска полските изтребители МиГ-29, заподозряха България

Не само Украйна: Държава от НАТО поиска полските изтребители МиГ-29, заподозряха България

Ерлинг Холанд с викингско парти на яхта за 26-ия си рожден ден

Ерлинг Холанд с викингско парти на яхта за 26-ия си рожден ден

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Aston Martin Vanquish навърши 25 години с много специален модел с V12 и 835 „коня“

Aston Martin Vanquish навърши 25 години с много специален модел с V12 и 835 „коня“

carmarket.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 9 часа
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 7 часа
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 7 часа
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия обяви нов успех в Донецка област

Русия обяви нов успех в Донецка област

Свят Преди 11 минути

Москва твърди, че е превзела Билицке

Приберете чадърите? Не - вземете ги! Петък носи проливни дъждове и гръмотевици

Приберете чадърите? Не - вземете ги! Петък носи проливни дъждове и гръмотевици

България Преди 12 минути

В 10 области на страната се очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и понижение на температурите, а синоптиците предупреждават за риск от локални наводнения и затруднения по пътищата

Четирима души получиха втори шанс за живот след донорска ситуация в ИСУЛ

Четирима души получиха втори шанс за живот след донорска ситуация в ИСУЛ

България Преди 34 минути

Черен дроб, два бъбрека и сърце бяха трансплантирани в България и Гърция след благородното решение на близките на 36-годишна жена

<p>Boeing KC-135 Stratotanker и Ил-78 &bdquo;Мидас&ldquo;: &bdquo;Роднини по предназначение&ldquo;, но не и по конструкция</p>

Стратегическият танкер на руската авиация и „летящата бензиностанция“ на САЩ: „Роднини по предназначение“, но не и по конструкция

Свят Преди 42 минути

Единият използва телескопична „летяща стрела“, а другият система с маркуч и конус, но и двата превръщат авиацията в по-дългобойна сила

,

Скучно ви е в офиса? 9 скрити трика в Google, за които вероятно не знаете

Любопитно Преди 53 минути

Часовникът в офиса сякаш е спрял? Вижте 9 скрити трика, игри и ретро изненади в Google Search, с които да преборите скуката и да си дадете бърза почивка пред компютъра

Прокуратурата върна над 54 хил. евро на жертви на „ало“ измамници

Прокуратурата върна над 54 хил. евро на жертви на „ало“ измамници

България Преди 58 минути

Четирима мъже са обвинени като участници в организирана престъпна група, действала от Румъния

Радев: България иска водещо място в иновациите на Европа

Радев: България иска водещо място в иновациите на Европа

България Преди 1 час

Министър-председателят проведе среща с европейския комисар по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева

Почина арх. Олга Станева, оставила своя отпечатък върху облика на София

Почина арх. Олга Станева, оставила своя отпечатък върху облика на София

България Преди 1 час

Според разпространената тарифа престоят струва 5 евро на час, а след изтичането на VIP билета цената се увеличава на 10 евро на час.

Паркинг по 5 евро на час в Слънчев бряг предизвика възмущение

Парите ни Преди 1 час

VIP билетът струва 25 евро, но след 5 часа сутринта тарифата скача до 10 евро на час

На този етап решенията не дават разрешение за строителство, а позволяват да започне изработването на необходимите подробни устройствени планове

СОС даде "зелена светлина" за нови лифтове на Витоша

България Преди 1 час

Започва изработването на устройствени планове за съоръженията „Алеко 1“ и кабинковата линия „Княжево – Копитото“

Сара Фъргюсън

Тъжна вест за Сара Фъргюсън: Почина неин бивш любим

Свят Преди 1 час

Пади Макнали почина на 88-годишна възраст. Пади излиза със Сара Фъргюсън в продължение на три години – от 1982 до 1985 г.

Пентагона

Уволниха служител на Пентагона след скрита камера и критики срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Видео, публикувано от активиста Джеймс О’Кийф, предизвика разследване и решение за отстраняване на служителя от Офиса на министъра на Военноморските сили

Доналд Тръмп заедно с бащата на Мелания - Виктор Кнавс

Конспирация или грешка: Мъжът, объркан с „двойник“ на Доналд Тръмп, се оказа бащата на Мелания

Любопитно Преди 1 час

Видеоклип в социалните мрежи провокира конспиративни теории, че Доналд Тръмп ползва двойник по време на публичните си изяви. Проверка на фактите обаче показва, че загадъчният мъж на заден план всъщност е бащата на Мелания Тръмп — Виктор Кнавс

Няма замърсяване на въздуха след големия пожар край Асеновград

Няма замърсяване на въздуха след големия пожар край Асеновград

България Преди 2 часа

Към момента огънят е овладян и продължава гасенето на отделни малки единични огнища, които се разгарят отново заради силния вятър

Геомагнитна буря

Слънцето праща нова буря към Земята: Къде могат да се видят полярни сияния

Свят Преди 2 часа

NOAA предупреждава за повишена геомагнитна активност, която може да повлияе на метеочувствителни хора и да създаде условия за полярни сияния

<p>Има ли теч от танкера &quot;Кайрос&quot;? &quot;Морска администрация&quot; започва проверка</p>

Има ли теч от танкера "Кайрос"? "Морска администрация" започва проверка след сигнали за замърсяване

България Преди 2 часа

Екипи ще извършат контролен обход в района на плавателния съд, след като бяха подадени сигнали за петна край Поморие и кв. „Сарафово“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Пол Уесли на 44: Актьорът призна какви са отношенията му с Нина Добрев днес

Edna.bg

От крака на Меси до дупето на Джей Ло: Звездите, които застраховаха най-ценните си части на тялото

Edna.bg

Гьоко Хаджиевски: Христо Янев е млад и талантлив треньор, ЦСКА ще има един от най-красивите стадиони на Балканите

Gong.bg

Нечувано: цената на Возиня скочи с 900% след Мондиал 2026

Gong.bg

Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия

Nova.bg

Асен Симеонов: Не съм отвличал Наталия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg