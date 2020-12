Изследване: Плъхове, прасета и пилета - ключът към справяне с COVID-19

С винете, пилетата и плъховете биха могли да се окажат ключа към справяне с COVID-19, сочи ново изследване.

Оказва се, че те са имунизирани срещу коронавируса заради формата на клетките си, казват учените. Проучването на университета в Станфорд обяснява защо някои животни, включително котки и говеда, са податливи на инфекцията, а други не, разкрива Study Finds.

