COVID-19: Откриха решаващ индикатор за вероятното тежко протичане

И до днес остава неясно защо заразата с коронавирус при някои преминава леко или без симптоми, докато при други се превръща в заплаха за живота. При тежките случаи на заболяването често се стига до възпалителна реакция - възпаляват се белите дробове, а понякога се засягат и сърцето или бъбреците. Много често се стига до увреждане на малките кръвоносни съдове и до тежко съсирване на кръвта, което може да предизвика съсиреци и в белите дробове. Именно тази е най-честата причина за смъртните случаи след боледуване от коронавирус, пишат от "Дойче веле".

Два типа незрели клетки са характерни за тежките случаи

Изследователски екип, включващ германски и нидерландски учени, е открил в кръвта на заразени с COVID-19 пациенти един решаващ индикатор, който "предупреждава" за вероятното тежко протичане на заболяването. Във взетите кръвни проби учените са установили т.нар. "незрели клетки" на тромбоцити, които играят основна роля при съсирването на кръвта.

