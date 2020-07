Мел Гибсън е бил хоспитализиран заради COVID-19 през април

Х оливудският актьор и режисьор Мел Гибсън се е заразил с новия коронавирус през месец април 2020 година, но сега вече е оздравял, предават световните медии.

Информация за болестта на Гибсън беше потвърдена от негов представител в ефира на програмата "Тудей".

"Той беше подложен на лечение с препарата ремдесивир, след което на няколко пъти беше тестван за COVID-19. След лечението Мел даде отрицателни резултати и в организма му бяха открити антитела на коронавируса", заяви представител на актьора.

The actor and director Mel Gibson was hospitalized in April after testing positive for the coronavirus but has since recovered, his representative said https://t.co/6RPHAQCoNS