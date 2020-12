Изследване: Ваксината на Moderna дава имунитет от поне три месеца

В аксината на компанията Moderna срещу COVID-19 произвежда антитела, които могат да са налични в организма 90 дни след ваксинирането, предаде "Франс прес", позовавайки се на публикация в научното издание The New England Journal of Medicine.

The Moderna Covid-19 vaccine, which was recently demonstrated to have 94 percent efficacy, causes the human immune system to produce potent antibodies that endure for at least three months, a study showed https://t.co/2uoQkg7K4i