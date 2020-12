ЕС критикува "прибързаното" британско одобрение на ваксината на Пфайзер-Бионтек

А генцията по лекарствата на ЕС (ЕМА) и евродепутати предупредиха днес за рискове от прибързаното одобрение на ваксини срещу COVID-19, след като Великобритания даде спешно зелена светлина на експерименталната инжекция срещу COVID-19, разработена от компаниите Пфайзер (Pfizer) и Бионтек (BioNTech), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

