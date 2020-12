Великобритания първа в света одобри ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech

В еликобритания стана първата страна в света, която одобри за употреба ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech и обяви, че започва ваксинациите от началото на идната седмица, съобщи Reuters.

