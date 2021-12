Изобретиха защитна маска, светеща при наличие на коронавирус

Я понски учени от Университета в Киото разработиха защитна маска, която свети на ултравиолетова светлина при наличие на следи от коронавирус. Този ефект е постигнат чрез нанасяне на специална флуоресцентна боя върху подвижния филтър на маската, съобщава агенция Киодо.

Боята съдържа антитела, получени от щраусови яйца, които въздействат върху коронавируса. През февруари миналата година учените инжектирали неактивна и безопасна форма на коронавируса на женски щрауси и извлекли големи количества антитела от снесените от тях яйца.

