Кои клетки в организма защитават и от новите варианти на коронавируса

Л абораторно изследване, проведено в САЩ, е установило, че ключов компонент от имунната система - Т-клетките, които реагират при борба с инфекцията от основната версия на новия коронавирус, защитават и срещу трите най-тревожни засега негови разновидности, пише "Ройтерс".

