ЕМА с информация за "Делта" варианта и ваксините

Е вропейската агенция по лекарствата обяви, че има данни, че завършената ваксинация с наличните ваксини (поставени 2 дози) предпазва от "Делта" варианта на COVID-19.

Това става ясно от съобщение на Европейска агенция по лекарствата в "Туитър".

It seems that the 4 vaccines authorised in the EU 🇪🇺 protect against all strains, including the delta variant. First real-world data suggest that:

➡️2 doses of vaccines protect against the delta variant

➡️antibodies from the approved vaccines neutralise this variant.