Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

М осква заяви днес, че планът на Франция да разшири ядрения си арсенал е силно дестабилизираща стъпка, която представлява потенциална заплаха за Русия, предаде „Ройтерс“.

По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви план, в който страната му ще увеличи броя на ядрените си бойни глави, като заяви, че други европейски страни също ще може да участват във френските ядрени учения. Освен това Франция и Германия заявиха, че са създали съвместна ръководна група, която да обсъжда въпроси, свързани с ядреното възпиране.

През март 2025 г. Макрон за първи път обяви намерението си да започне стратегически диалог за разширяване на френския ядрен чадър и към европейските съюзници, които досега разчитаха на защитата на САЩ.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред репортери, че изявлението на Макрон тази седмица е „изключително дестабилизираща стъпка“.

Планът представлява „значително засилване и разширяване на ядрения потенциал на НАТО, който в случай на пряк военен конфликт с Русия може да бъде използван по координиран начин срещу нашата страна“, каза тя.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, заяви, че това действие потвърждава позицията на Москва, че френските и британските ядрени оръжия трябва да бъдат част от всякакви бъдещи преговори за глобалния ядрен баланс.

Русия твърди, че е отворена за такива преговори след изтичането на последния двустранен договор „Нов СТАРТ”, който ограничаваше броя на стратегическите ядрени бойни глави и ракети на Русия и САЩ.