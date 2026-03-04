Любопитно

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Шефът на Meta се мести в Индиън Крийк – най-охранявания остров в света, където съседи са му Джеф Безос и Иванка Тръмп

4 март 2026, 13:02
Източник: GettyImages

С поред съобщенията, главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, е закупил имение за 170 милиона долара на остров Индиън Крийк, ултра-ексклузивния затворен комплекс, често наричан „Бункерът на милиардерите“ на Маями.

Разпростиращият се на крайбрежието имот, за който се твърди, че е с площ от около 2800 квадратни метра, бележи една от най-скъпите жилищни сделки в историята на Флорида​. Проектиран от луксозния архитект и интериорен дизайнер Ферис Рафаули, имотът включва луксозни удобства като огромен аквариум, достъп до частен док, басейн в курортен стил, уелнес съоръжения и, според съобщенията, дори скрити проходи. Сделката допълнително затвърждава нарастващия статут на Южна Флорида като магнит за технологичните милиардери, търсещи поверителност, сигурност и данъчни предимства.

Вътре в ултрасигурния бункер на милиардерите

Често описван като един от най-частните жилищни комплекси в Съединените щати, остров Индиън Крийк се намира в залива Бискейн и съдържа само около 40 имота на брега. Достъпът до острова се контролира от един-единствен охраняем мост, а селото разполага със собствено полицейско управление, което е рядкост дори сред луксозните анклави. Жителите финансират засилени мерки за сигурност, включително наблюдение от морски патрул по периметъра на острова.

Привлекателността на острова се крие както в уединението, така и в близостта му. Той предлага разкошни гледки към залива и дълбоководни докове за яхти, като същевременно е само на минути от Маями Бийч и континенталната част на страната. Сред известни личности, свързани с имоти на острова, са Джеф Безос, Том Брейди, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер.

Анализаторите на недвижими имоти често описват Индиън Крийк като „уединение на всяка цена“. Ограничените наличности, огромните парцели на брега на морето и строгият контрол върху развитието допринасят за неговата недостижима стойност. Експертите от индустрията отбелязват, че имотите рядко се появяват на пазара, което прави всяка сделка незабавно достойна за внимание.

Според съобщенията, имотът се простира на близо 8 декара с повече от 61 метра крайбрежна фасада. С площ от приблизително 2800 квадратни метра, имението включва множество спални, официални приемни, удобства в спа стил, фитнес център, частни офиси и специални помещения за персонала.

Една от най-обсъжданите характеристики е аквариумът с вместимост 1500 галона, проектиран като централна инсталация. Според съобщенията, имението включва и скрити архитектурни елементи, като например скрити коридори и усъвършенствана инфраструктура за сигурност. Луксозните имоти на брега на морето в Индиън Крийк обикновено разполагат с подсилени конструкции, безопасни помещения и интегрирани системи за видеонаблюдение.

Дизайнерът Ферис Рафаули е известен със създаването на разкошни, високотехнологични резиденции, които съчетават драматични интериори с авангардни инженерни решения. Сред миналите му проекти са мега-домове на знаменитости и специално построени имения на стойност деветцифрена сума. Имението първоначално е било обявено за продажба на цена от 200 милиона долара, преди да бъде договорена окончателната цена от 170 милиона долара, което отразява както силата на пазара, така и високите рискове при преговори.

Защо технологичните милиардери се местят във Флорида

Нулевият данък върху доходите във Флорида е основна притегателна сила за заможните хора. В допълнение към данъчните условия, щатът предлага благоприятни закони за собствеността, топло време през цялата година и силна защита на личните данни. От 2020 г. насам Маями се позиционира като развиващ се технологичен център, привличайки инвеститори, фирми за рисков капитал и крипто предприемачи.

Наблюдатели в индустрията казват, че промяната отразява по-широко пребалансиране на богатството от традиционни технологични центрове като Силициевата долина към щати с по-ниски данъци. Пазарът на луксозни имоти в Южна Флорида се е възползвал значително, като рекордните сделки стават все по-чести. Анализатори от големи брокерски фирми отбелязват, че ултралуксозните имоти на брега на морето се радват на устойчиво търсене въпреки по-широките колебания на пазара.

Мащабът на портфолиото от имоти на Зукърбърг

Зукърбърг и съпругата му Присила Чан поддържат обширно портфолио от недвижими имоти, което обхваща множество щати. Техните активи включват значителни имения в Калифорния, голямо жилищно присъствие в Хавай и резиденции в района на Вашингтон. Придобиването в Маями допълва тази стратегия за диверсификация, предлагайки географско разпространение и дългосрочна стойност на активите.

Купувачите с висока нетна стойност често гледат на трофейните имоти не само като на жилища, но и като на инструменти за запазване на богатството. Именията на брега на рекапитализираните частни острови са склонни да поскъпват с течение на времето поради ограниченото предлагане. Икономистите в областта на недвижимите имоти описват подобни покупки както като решения за начин на живот, така и като стратегически инвестиции.

Символ на луксозния бум в Маями

Пазарът на недвижими имоти в Южна Флорида претърпя трансформация през последните няколко години. Ограничените предложения на ексклузивни острови като Индиън Крийк доведоха до безпрецедентни нива на цените. Според анализатори на луксозни имоти, Индиън Крийк сега се нарежда сред най-скъпите жилищни пощенски кодове в Съединените щати на квадратен метър.

Сделката за 170 милиона долара сигнализира за продължаващото доверие сред ултрабогатите купувачи в дългосрочната привлекателност на Маями. С частна охрана, обширни парцели на брега на морето и елитни съседи, остров Индиън Крийк остава един от най-укрепените и желани анклави за милиардери в Америка.

Източник: Times of India    
Марк Зукърбърг Остров Индиън Крийк Бункерът на милиардерите Луксозни имоти Маями Флорида Поверителност и сигурност Данъчни предимства Рекордна сделка Ферис Рафаули
