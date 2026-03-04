КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

Н икой военен конфликт не е добре за икономиката. В краткосрочен план не очакваме сътресения, но ситуацията се изменя, така че ние следим и вземаме превантивни мерки.

Това заяви служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова на брифинг след днешното заседание на Министерски съвет.

Проверяват бензиностанциите и търговците на горива

Разговаряла съм с КЗП да стартират проверки по бензиностанциите, каза още Щонова и припомни, че тази сутрин министър-председателят Гюров е информирал, че няма прекъснати доставки, а България има достатъчно запаси от горива.

Имаме запаси, които трябва да са на старите цени, добави Щонова.

Тя припомни, че ако се установят необосновани високи цени на горива санкциите са от 5 до 100 хиляди лева, а при повторно нарушение – до 200 хил. лева.

Надявам се КЗК също да са много активни, добави служебният министър.

Опозиция и управляващи в спор за цените на горивата

Относно високите сметки за ток и хилядите жалби от потребители в последните месеци, тя съобщи, че от 8000 жалби само 1 е уважена.

Това не е логично, затова продължаваме да правим анализи. Ще мобилизираме всички държавни инструменти. Надяваме се и на активни действия от КЕВР, каза още Ирина Щонова.