Любопитно

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Майката на Зендая намекна, че тя и Том Холанд вече са тайно женени, след като стилистът им потвърди слуховете, но двойката все още не е коментирала официално

4 март 2026, 13:16
Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд
Източник: Getty Images

З ендая и Том Холанд може и да не присъстваха на Актьорските награди на САЩ, но отново заеха водещи позиции в заглавията на медиите, след като дългогодишният ѝ стилист Лоу Роуч каза на репортерите, че двойката тайно се е оженила.

Изненада в Холивуд: Зендая и Том Холанд се оженили тайно

Докато самите актьори предпочитат мълчание, майката на Зендая, Клеър Стоермер, се включи в дискусията, макар че е трудно да се разбере какво точно има предвид. Тази седмица Стоермер сподели отново клип от Entertainment Tonight, в който твърди, че „сватбата вече се е състояла“

Когато репортер спомена клюката, че Зендая е била забелязана с златна венчална халка, Роуч потвърди: „Сватбата мина, съжалявам“, последвано от смях. На следващия ден Стоермер публикува клипа в своя Instagram с надпис: „Смехът…“ и емоджи със смеещ се ефект. Тъй като посланието е двусмислено, остава неясно дали това е потвърждение или просто закачка.

Не би било изненадващо, ако двойката наистина се е оженила тайно. Би било обаче впечатляващо, ако са успели да скрият сватбата от обществеността толкова дълго. Роуч вече е коментирала в миналото сватбата им, описвайки Зендая като „тайна булка“. През май пред Complex тя сподели: „Те се опитват да бъдат възможно най-лични. Няма да има публикация във Vogue, нито снимки от сватбата, а хората, които ще бъдат поканени, ще уважават личния им живот, така че ще бъде наистина красива рокля, която никой няма да види.“

Двойката потвърди годежа си за първи път през януари 2025 г., когато Зендая се появи на церемонията „Златен глобус“ с диамантен пръстен на безименния си пръст. TMZ потвърди новината на следващия ден, позовавайки се на източници, близки до актьорите. По-късно вътрешен човек разкри, че Холанд „от известно време е искал да предложи брак“ и че „винаги е знаел, че тя е правилната“.

През септември 2025 г. самият Холанд поправи репортер, който нарече Зендая „приятелка“ по време на дискусионен панел. „Годеница“, каза той с усмивка. Двойката, чиито първи слухове за романтична връзка се появиха през 2017 г., след като бяха избрани за ролите на Питър Паркър и Ем Джей в „Спайдърмен: Завръщане у дома“, вече години наред успешно пази личния си живот.

Холанд винаги е поддържал това. През 2023 г. той каза, че иска връзката им да остане възможно най-„свещена“. „Не мислим, че го дължим на някого“, обясни той. „Това е наше нещо и няма нищо общо с кариерата ни.“ Зендая също цени поверителността. През 2023 г. пред Elle тя каза: „Приемам, че части от живота ми ще бъдат публични“, добавяйки: „Не мога да бъда човек и да живея живота си и да обичам човека, когото обичам. Но също така имам контрол над това, което избирам да споделя.“

Източник: www.hola.com    
Зендая Том Холанд Таен брак Холивуд Знаменитости Годеж Личен живот Лоу Роуч Клеър Стоермер Слухове
