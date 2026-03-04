Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

М еган Фокс се завърна с гръм и трясък в Instagram този вторник. Повече от година след като изтри акаунта си през декември 2024 г., актрисата сподели четири кадъра от скорошна фотосесия. Към снимките тя добави зловещо послание: „Всичко е по-красиво, защото сме обречени“.

На кадрите, заснети от фотографката Сибел Леви, 39-годишната звезда позира на пода, облечена в прилепнал черен корсет и бельо. Макар визията ѝ да изключва панталони, тя е заложила на черни чорапи над коляното и сандали на платформа, украсени с множество графични елементи на листа от марихуана. Около врата ѝ се забелязва черна огърлица със сребърни шипове.

Фокс сподели подобни кадри и в своета Instagram Story, където написа: „Жива съм, току-що публикувах нови снимки“. Припомняме, че преди повече от година тя изтри профила си в социалната мрежа на фона на слухове за раздяла с Machine Gun Kelly (MGK). Тогава се появиха подозрения, че музикантът е поддържал контакт с други жени зад гърба ѝ.

Досега тя бе оставила само една единствена публикация в мрежата – съобщението за своята бременност. Впоследствие актрисата роди четвъртото си дете (и първо от връзката си с MGK), което носи името Сага. Междувременно нейният партньор току-що дебютира с чисто нова татуировка в чест на дъщеря им. Сега, близо година след раждането, Меган отново е активна в Instagram с публикация, която е пълна противоположност на нежните кадри от бременността ѝ.

Megan Fox returns to Instagram in a corset shirt and garter — but forgets her pants https://t.co/iJds7ywOyz pic.twitter.com/X1JKZ3P3fP — Page Six (@PageSix) March 4, 2026

Фокс е известна с драстичните си решения по отношение на присъствието си в социалните медии, като често деактивира профила си или премахва абсолютно цялото съдържание от него. Засега остава неясно дали последната ѝ поява е еднократна, или е знак за завръщането ѝ към активния онлайн живот.