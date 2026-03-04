Любопитно

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Меган Фокс се завърна ударно в Instagram с провокативна фотосесия и философско послание, година след като изтри профила си заради слухове за раздяла с MGK и раждането на дъщеря им Сага. Остава въпросът дали това е трайно завръщане в мрежата

4 март 2026, 14:07
Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия
Източник: БГНЕС

М еган Фокс се завърна с гръм и трясък в Instagram този вторник. Повече от година след като изтри акаунта си през декември 2024 г., актрисата сподели четири кадъра от скорошна фотосесия. Към снимките тя добави зловещо послание: „Всичко е по-красиво, защото сме обречени“.

На кадрите, заснети от фотографката Сибел Леви, 39-годишната звезда позира на пода, облечена в прилепнал черен корсет и бельо. Макар визията ѝ да изключва панталони, тя е заложила на черни чорапи над коляното и сандали на платформа, украсени с множество графични елементи на листа от марихуана. Около врата ѝ се забелязва черна огърлица със сребърни шипове.

Фокс сподели подобни кадри и в своета Instagram Story, където написа: „Жива съм, току-що публикувах нови снимки“. Припомняме, че преди повече от година тя изтри профила си в социалната мрежа на фона на слухове за раздяла с Machine Gun Kelly (MGK). Тогава се появиха подозрения, че музикантът е поддържал контакт с други жени зад гърба ѝ.

Досега тя бе оставила само една единствена публикация в мрежата – съобщението за своята бременност. Впоследствие актрисата роди четвъртото си дете (и първо от връзката си с MGK), което носи името Сага. Междувременно нейният партньор току-що дебютира с чисто нова татуировка в чест на дъщеря им. Сега, близо година след раждането, Меган отново е активна в Instagram с публикация, която е пълна противоположност на нежните кадри от бременността ѝ.

Фокс е известна с драстичните си решения по отношение на присъствието си в социалните медии, като често деактивира профила си или премахва абсолютно цялото съдържание от него. Засега остава неясно дали последната ѝ поява е еднократна, или е знак за завръщането ѝ към активния онлайн живот.

Източник: pagesix.com    
Меган Фокс Instagram завръщане Нова фотосесия Machine Gun Kelly Слухове за раздяла Бременност и дете Социални медии Модна визия Сибел Леви Онлайн присъствие
Последвайте ни

По темата

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Как се справят фирмите с еврото

Как се справят фирмите с еврото

pariteni.bg
4 породи котки с лоша репутация

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 15 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 17 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 16 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Мъж заплаши със смърт жена в София и е задържан

България Преди 11 минути

По случая е образувано досъдебно производство

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Любопитно Преди 11 минути

Близнаците Стойно и Георги Георгиеви са гости в четвъртия епизод на The Voice Cast за 2026 година

НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

България Преди 44 минути

Парламентът гласува за блудство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието да бъде лишаване от свобода от пет до двадесет години

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

България Преди 46 минути

Надяваме се и на активни действия от КЕВР, каза Ирина Щонова

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Свят Преди 1 час

Осем дни след трагичната кончина на 42-годишната жена, официалните власти потвърдиха обстоятелствата около фаталния край

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Свят Преди 1 час

Държавният департамент на САЩ призова хората да „преосмислят пътуването“ до Кипър и разреши заминаването на неспешни правителствени служители и техните семейства

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Свят Преди 1 час

Иранците бяха призовани да отдадат последна почит на убития при въздушен удар в рамките на израелско-американската операция срещу Иран лидер на тридневно поклонение

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Любопитно Преди 1 час

Майката на Зендая намекна, че тя и Том Холанд вече са тайно женени, след като стилистът им потвърди слуховете, но двойката все още не е коментирала официално

<p>Москва атакува САЩ: Иранската заплаха е измислица</p>

Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" за смяна на режима в Техеран

Свят Преди 1 час

Мария Захарова заяви, че Вашингтон е използвал преговорите с Иран като прикритие за план за насилствено сваляне на конституционния строй.

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Любопитно Преди 1 час

Шефът на Meta се мести в Индиън Крийк – най-охранявания остров в света, където съседи са му Джеф Безос и Иванка Тръмп

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Свят Преди 2 часа

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста“ беше спасена паднала там сърна

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Любопитно Преди 2 часа

Те са консумирани от императори и изследвани от гении, но никой не знаел как се появяват. Едва днес, с помощта на сателити и маркиращи устройства, човечеството разгада една от най-големите загадки на природата

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

България Преди 2 часа

Регистрирахме се с 8800 подписа, обяви пред журналисти председателят на ПП и съпредседател на ПП-ДБ Асен Василев

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

България Преди 2 часа

Галена Петкова Георгиева, обявена за издирване на 16 декември, е намерена в нива край града. От полицията съобщават, че по случая се извършват процесуално-следствени действия

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Любопитно Преди 2 часа

Астрологичните черти се разкриват едва доловимо, но те определят чия дума има тежест и чия просто се отдалечава. Експерти съставиха класация на кого може да се вярва най-много и кой дава най-често празни обещания

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинските национални железници „Украински железници“ заявиха, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Edna.bg

Селена, Бени и една целувка по стъпалата, която подпали интернет

Edna.bg

Тримата най-силни руски тенисисти се измъкнаха по суша от Дубай

Gong.bg

Проблем с контузии налегна Барселона

Gong.bg

Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

Nova.bg

Обвиниха 28-годишен мъж за смъртта на двумесечния му син в Пловдивско

Nova.bg