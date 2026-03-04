Рецидивист се закани с брутално убийство на приятелката си в София

М ъж заплаши със смърт жена в София, опирайки нож във врата ѝ, съобщават от Софийска районна прокуратура. Инцидентът е станал на 1 март 2026 г. в апартамент в ж.к. „Братя Бъкстон“, като жертвата е живеела с обвиняемия в съжителство.

По случая е образувано досъдебно производство. За престъплението се предвижда лишаване от свобода.

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Обвиняемият М.А., който е многократно осъждан, е задържан за срок до 72 часа. Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“, което е било одобрено от съда. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.