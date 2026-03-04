Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Р азкрита е причината за смъртта на Катрин Хартли Шорт, дъщеря на известния актьор Мартин Шорт. Осем дни след трагичната кончина на 42-годишната жена, официалните власти потвърдиха обстоятелствата около фаталния край, пише Daily Mail.

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Според смъртния акт, издаден от Департамента за обществено здраве на окръг Лос Анджелис и цитиран от TMZ, Катрин е починала от самонанесена огнестрелна рана в главата. В официалния документ се посочва още, че тя вече е кремирана.

Тялото на 42-годишната жена бе открито в дома ѝ в Холивуд Хилс миналия понеделник, след като властите се отзовават на сигнал. От полицейското управление на Лос Анджелис потвърдиха, че Катрин е намерена зад заключена врата. На мястото на инцидента са открити огнестрелно оръжие и предсмъртно писмо, чието съдържание към момента не е оповестено публично.

Преди фаталното разкритие източници от правоохранителните органи споделиха пред TMZ, че Катрин не е била в контакт с никого в продължение на 24 часа. Това е провокирало неин загрижен приятел да потърси помощ от полицията. Униформените са били принудени да разбият вратата, за да влязат в жилището.

Детективи от отдел „Убийства“, пристигнали на мястото, са категорични, че няма следи от насилие или намеса на трети лица. Близък приятел на починалата сподели пред TMZ, че поведението ѝ в дните преди фаталния акт е изглеждало напълно нормално и тя не е давала никакви признаци на суицидни намерения.

Новината за опустошителната загуба е оставила баща ѝ в шок. TMZ съобщава, че 75-годишният Мартин Шорт е „неутешим“ и напълно се е оттеглил от общественото внимание. Легендарният комик отмени редица участия със своя дългогодишен колега и приятел Стив Мартин и пропусна престижна церемония по награждаване, където бе номиниран за най-добър актьор в комедиен сериал.

Катрин беше най-голямото дете на Шорт и покойната му съпруга – актрисата Нанси Долман. Двойката осинови Катрин и синовете си Оливър (39 г.) и Хенри (36 г.). Долман почина през 2010 г. на 58-годишна възраст след тежка битка с рак на яйчниците.

Катрин бе възпитаник на Университета на Южна Калифорния с магистърска степен и работеше като лицензиран клиничен социален работник, отдаден на каузите за психичното здраве. Пред Daily Mail нейни приятели разкриха, че тя тайно се е борила с тежки лични предизвикателства, въпреки че в обществото е била ценена заради състраданието и отдадеността си към другите.

За последно тя бе забелязана публично с баща си през 2023 г. по време на празненството за 40-ия ѝ рожден ден в Холивуд. На събитието присъстваха редица звездни приятели на семейството, сред които Катрин О'Хара, Джони Мичъл, Кърт Ръсел и Голди Хоун.

След трагичната вест домът на Мартин Шорт в Лос Анджелис бе посетен от най-близките му приятели, за да му окажат подкрепа. Сред тях са Стивън Спилбърг, Юджийн Леви и телевизионният продуцент Пол Шафър. Източници на Daily Mail добавят, че звездите от хитовия сериал „Само убийства в сградата“ – Мерил Стрийп и Стив Мартин, са неотлъчно до своя колега в този изключително труден момент.

„Това е най-ужасният възможен сценарий за Мартин и неговите синове“, споделя източник, близък до семейството. „За човек, който носи толкова много радост на околните и винаги се опитва да разсмее другите, тази загуба е напълно съкрушителна. Той е съсипан, а приятелите му правят всичко възможно да го обградят с любов.“

В официално изявление представители на семейство Шорт потвърдиха скръбната вест:

„С дълбока скръб потвърждаваме кончината на Катрин Хартли Шорт. Семейство Шорт е съкрушено от тази загуба и моли за уединение в този момент. Катрин беше обичана от всички и ще бъде запомнена със светлината и радостта, които донесе на света.“