Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" за смяна на режима в Техеран

Р усия обвини днес Съединените щати, че използват "мнимата иранска заплаха" като претекст за сваляне на конституционния строй в Иран, предаде Ройтерс.

Изявление в този смисъл направи говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, според която САЩ са използвали преговорите с Иран като параван за плана си за смяна на иранския режим.

Maria Zakharova Calls the Killing of Ayatollah Ali Khamenei and Other Iranian Leaders “Vile”



Zakharova said the U.S. and Israel are committing lawlessness and plunging the Middle East deeper into chaos. According to her, the alleged “Iranian threat” was merely a pretext for… pic.twitter.com/xntz72Me63 — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) March 4, 2026

"Няма никакви съмнения, че мнимата, както многократно се заявяваше в продължение на много години, измислената иранска заплаха беше само предлог за реализирането на отдавна обмислян план за насилствено сваляне на конституционния строй във, ще подчертая, неугодна на Вашингтон и Тел Авив суверенна държава, която е, отново ще подчертая, член на ООН", изтъкна Захарова.

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

Вашингтон вече абсолютно открито казва, че цели смяна на режима в Иран, каза още Захарова.

Призивите на Запада към иранския народ "да вземе властта в свои ръце" са особено безчовечни и цинични, заяви говорителката на руското външнополитическо ведомство.