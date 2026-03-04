България

Министър Янкулов изготвя критерии за номинация на кандидати за главен прокурор

По думите му изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие“

4 март 2026, 14:19
Министър Янкулов изготвя критерии за номинация на кандидати за главен прокурор
Източник: БГНЕС

К ритерии за номинация на кандидатура за титулярен главен прокурор от страна на министъра на правосъдието, която да се ползва с обществена и професионална подкрепа, ще бъдат изготвени, заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов след днешното заседание на Прокурорската колегия на ВСС, на което присъства, съобщиха от министерството.

Янкулов допълва, че правилата ще бъдат оставени за редовен кабинет. По думите му изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие“.

Правосъдният министър разкри дали би приела предложение да бъде кандидат за главен прокурор

„Според мен, министърът на правосъдието не бива да остава безучастен при решаването на ключови въпроси като например как трябва да бъде управлявана правосъдната система и най-вече номинацията на главен прокурор. До момента министрите на правосъдието са отказвали да предлагат кандидатура, защото са смятали, че тя ще е някак политически обвързана. Но ако през министъра бъде номиниран кандидат, подкрепен от обществото и от професионалните общности, номинацията няма да е политическа. И ще даде възможност на ВСС да избира измежду повече кандидати, защото до момента виждаме липса на достатъчно конкуренция“, каза служебният министър, цитиран в съобщението. 

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да бъде определен нов временно изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор и взе решение да изпрати искането до Прокурорската колегия по компетентност. Очаква се на следващото си заседание прокурорската колегия на ВСС да разгледа предложението му за „определяне на изпълняващ функциите главен прокурор“.

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
12 снимки
Граждани щурмуват кабинета на иф главен прокурор
Граждани щурмуват кабинета на иф главен прокурор
Граждани щурмуват кабинета на иф главен прокурор
Граждани щурмуват кабинета на иф главен прокурор
Главен прокурор Министър на правосъдието Андрей Янкулов Критерии за номинация Висш съдебен съвет ВСС Прокурорска колегия Служебно правителство Правосъдна система Обществена подкрепа Ключови постове в правосъдието
Последвайте ни

По темата

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Как се справят фирмите с еврото

Как се справят фирмите с еврото

pariteni.bg
Как мирише разгонената котка?

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 15 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 17 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 16 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Любопитно Преди 11 минути

Близнаците Стойно и Георги Георгиеви са гости в четвъртия епизод на The Voice Cast за 2026 година

Християнски екстремизъм: В армията на САЩ мотивират с „Тръмп е помазан от Иисус“

Християнски екстремизъм: В армията на САЩ мотивират с „Тръмп е помазан от Иисус“

Свят Преди 30 минути

Американските военни командири са използвали екстремистка християнска реторика за библейският „край на дните“, за да оправдаят участието във войната с Иран пред войниците

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

България Преди 1 час

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече под отговорност 28-годишния Иван Иванов; съдебни медици откриха травми по главата и ребрата на детето

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Свят Преди 1 час

Осем дни след трагичната кончина на 42-годишната жена, официалните власти потвърдиха обстоятелствата около фаталния край

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Свят Преди 1 час

Държавният департамент на САЩ призова хората да „преосмислят пътуването“ до Кипър и разреши заминаването на неспешни правителствени служители и техните семейства

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Свят Преди 1 час

Иранците бяха призовани да отдадат последна почит на убития при въздушен удар в рамките на израелско-американската операция срещу Иран лидер на тридневно поклонение

<p>Москва атакува САЩ: Иранската заплаха е измислица</p>

Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" за смяна на режима в Техеран

Свят Преди 1 час

Мария Захарова заяви, че Вашингтон е използвал преговорите с Иран като прикритие за план за насилствено сваляне на конституционния строй.

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Любопитно Преди 1 час

Шефът на Meta се мести в Индиън Крийк – най-охранявания остров в света, където съседи са му Джеф Безос и Иванка Тръмп

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Свят Преди 2 часа

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста“ беше спасена паднала там сърна

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Любопитно Преди 2 часа

Те са консумирани от императори и изследвани от гении, но никой не знаел как се появяват. Едва днес, с помощта на сателити и маркиращи устройства, човечеството разгада една от най-големите загадки на природата

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

България Преди 2 часа

Регистрирахме се с 8800 подписа, обяви пред журналисти председателят на ПП и съпредседател на ПП-ДБ Асен Василев

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

България Преди 2 часа

Галена Петкова Георгиева, обявена за издирване на 16 декември, е намерена в нива край града. От полицията съобщават, че по случая се извършват процесуално-следствени действия

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Любопитно Преди 2 часа

Астрологичните черти се разкриват едва доловимо, но те определят чия дума има тежест и чия просто се отдалечава. Експерти съставиха класация на кого може да се вярва най-много и кой дава най-често празни обещания

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинските национални железници „Украински железници“ заявиха, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

Основните хирургични интервенции запазват водещите си позиции, като ринопластиката – по-известна като операция на носа – остава най-търсената процедура

Шри Ланка

Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

Свят Преди 2 часа

Най-малко 101 души са в неизвестност, а 78 са ранени. Военноморските сили на Шри Ланка са спасили най-малко 30 души на борда на потъващия кораб

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Edna.bg

Селена, Бени и една целувка по стъпалата, която подпали интернет

Edna.bg

Тримата най-силни руски тенисисти се измъкнаха по суша от Дубай

Gong.bg

Проблем с контузии налегна Барселона

Gong.bg

Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

Nova.bg

Обвиниха 28-годишен мъж за смъртта на двумесечния му син в Пловдивско

Nova.bg