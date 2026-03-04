България

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви спешен анализ на рисковете за България заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран, след като за първи път са били изстреляни балистични ракети от иранска територия към Турция - държава членка на НАТО, както и след „провокацията“ с ракети към Кипър

Обновена преди 1 минута / 4 март 2026, 10:17
ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот
МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай

МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай
Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв

Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв
МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян
Първа група български граждани от Близкия изток се завръщат в България

Първа група български граждани от Близкия изток се завръщат в България

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост
Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове

Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове
Петър Карабоев с

Петър Карабоев с "най-зловещата история": Има 4 сценария на кризата в Близкия изток

М инистърът на отбраната Атанас Запрянов обяви спешен анализ на рисковете за България заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран, след като за първи път са били изстреляни балистични ракети от иранска територия към Турция - държава членка на НАТО, както и след „провокацията“ с ракети към Кипър.

„Предложил съм спешно да се проведе Съвет по сигурността“, обяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от NOVA.

„Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция - натовска държава, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, заяви Запрянов.

Има ли заплаха за България? Министър Запрянов с коментар след атаката в Иран

Военният министър съобщи, че в 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде проведено извънредно заседание за оценка на ситуацията.

„Днес от 13 часа спешно в Министерството на отбраната ще извършим анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, засяга арабските страни, а както казах - и провокативни действия срещу натовска и европейска държава“, подчерта той.

По думите му на базата на този анализ ще бъдат набелязани необходимите мерки.

Служебният министър на отбраната: Няма заплаха за България

„На базата на този анализ ще предефинираме рисковете и заплахите, ще набележим неотложните мерки“, каза министърът.

Запрянов съобщи, че е предложил на министър-председателя да бъде свикан спешно Съвет по сигурността. „Предложил съм на премиера да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се вземат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи“, заяви той, като уточни, че има предвид и Народното събрание.

Министърът подчерта, че ситуацията налага актуализиране на досегашните оценки за сигурността на страната.

По-рано днес стана ясно, че министър Запрянов е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство на България и пребиваването на чужди и съюзнически въоръжени сили и средства. Това съобщи на депутатите председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на днешното пленарно заседание. Заповедите са предоставени и на парламентарната комисия по отбрана.

Заповедите са издадени на основание на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили. 

Източник: NOVA    
Министър на отбраната Атанас Запрянов Ескалация на конфликта Израел и Иран Рискове за България Съвет по сигурността Балистични ракети Турция Кипър Заплаха за България
Последвайте ни

По темата

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Под прицела на дроновете: Частният самолет на Роналдо спешно напусна Саудитска Арабия

Под прицела на дроновете: Частният самолет на Роналдо спешно напусна Саудитска Арабия

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

Как се справят фирмите с еврото

Как се справят фирмите с еврото

pariteni.bg
Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 14 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 16 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 14 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Свят Преди 1 минута

Дворецът Голестан се намира в сърцето на историческото ядро на Техеран и е един от най-старите дворцови комплекси в града

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Свят Преди 13 минути

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста“ беше спасена паднала там сърна

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Свят Преди 45 минути

Украинските национални железници „Украински железници“ заявиха, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Любопитно Преди 46 минути

Основните хирургични интервенции запазват водещите си позиции, като ринопластиката – по-известна като операция на носа – остава най-търсената процедура

Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря

Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря

Свят Преди 1 час

"Ние нямаме доверие в американците", каза Мохамад Мокбар

MONA споделя рождения си ден с публиката с концерт на 8 април

MONA споделя рождения си ден с публиката с концерт на 8 април

Любопитно Преди 1 час

„Birthday Concert Party“ в Sofia Live Club идва съвсем скоро след силното ѝ представяне в националната селекция за Евровизия, където MONA спечели вота на публиката и остана на крачка от това да представя страната ни във Виена

Анджелина Джоли не е имала връзка след развода с Брад Пит

Анджелина Джоли не е имала връзка след развода с Брад Пит

Любопитно Преди 1 час

Източник съобщи, че Анджелина Джоли не е имала връзка след развода си с Брад Пит, тъй като се е фокусирала върху шестте си деца и кариерата си, включително новия филм „Couture“, който е вдъхновен от лични преживявания

Педро Санчес към Тръмп: Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора

Педро Санчес към Тръмп: Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора

Свят Преди 1 час

Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора, каза испанският премиер по адрес на Тръмп

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Свят Преди 1 час

Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

Свят Преди 1 час

В началото на януари руският президент Владимир Путин възложи на правителството и на Централната банка да подготвят програма за ускоряване на руската икономика

Израел Кац

Израел: Всеки нов лидер на Иран е мишена за елиминиране

Свят Преди 1 час

„Няма значение как се казва или къде се крие. Ще продължим да действаме с пълна сила, заедно с нашите американски партньори, за да демонтираме възможностите на режима и да създадем условия иранският народ да го свали и замени“, каза Израел Кац

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Много потребители изразиха недоумение, като някои написаха, че се съмняват за тяхното психично здраве и се надяват това да е изкуствен интелект

<p>Глад, халюцинации и морски крави: Горчивата истина зад мита за красивите русалки</p>

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Любопитно Преди 1 час

От Голямата стъпка до еднорозите – какво стои зад легендите, които не спират да разпалват човешкото въображение

Иран подпали Персийския залив, арабските държави са пред съдбоносен избор

Иран подпали Персийския залив, арабските държави са пред съдбоносен избор

Свят Преди 1 час

Иран отвърна на американско-израелските въздушни удари, като изстреля стотици ракети и дронове по своите арабски съседи – насочвайки се към американски военни бази на тяхна територия, но също и към гражданска и енергийна инфраструктура

<p>&quot;Възраждане&quot; и ИТН поискаха от президента Йотова да свика КСНС</p>

"Възраждане" и ИТН поискаха от президента Илияна Йотова да свика КСНС

Свят Преди 1 час

Йотова каза, че няма да свика съвет, което означава че се крие нещо, каза Костадинов

,

Интервенциите на САЩ в чужди държави: Какво показват?

Свят Преди 1 час

Различни американски президенти са започвали военни действия в чужди страни, за да променят в своя полза властовите отношения там

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Маги Джанаварова показа порасналата си дъщеря

Edna.bg

Шакира отново е влюбена: сърцето ѝ принадлежи на 15 години по-млад актьор

Edna.bg

Левскарите изкупиха онлайн билетите за дербито с Лудогорец

Gong.bg

Световната №1 Сабаленка ще се омъжва, вижте реакцията на Ейса на Гришо

Gong.bg

Запрянов: Иран извършва провокации към страни в ЕС и НАТО. Свикваме спешно заседание на Военното министерство

Nova.bg

Андрей Гюров: Имаме достатъчни запаси от горива, няма да допуснем изкуствена паника

Nova.bg