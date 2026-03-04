МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост

МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай

М инистърът на отбраната Атанас Запрянов обяви спешен анализ на рисковете за България заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран, след като за първи път са били изстреляни балистични ракети от иранска територия към Турция - държава членка на НАТО, както и след „провокацията“ с ракети към Кипър.

„Предложил съм спешно да се проведе Съвет по сигурността“, обяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от NOVA .

„Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция - натовска държава, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, заяви Запрянов.

Има ли заплаха за България? Министър Запрянов с коментар след атаката в Иран

Военният министър съобщи, че в 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде проведено извънредно заседание за оценка на ситуацията.

„Днес от 13 часа спешно в Министерството на отбраната ще извършим анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, засяга арабските страни, а както казах - и провокативни действия срещу натовска и европейска държава“, подчерта той.

По думите му на базата на този анализ ще бъдат набелязани необходимите мерки.

Служебният министър на отбраната: Няма заплаха за България

„На базата на този анализ ще предефинираме рисковете и заплахите, ще набележим неотложните мерки“, каза министърът.

Запрянов съобщи, че е предложил на министър-председателя да бъде свикан спешно Съвет по сигурността. „Предложил съм на премиера да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се вземат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи“, заяви той, като уточни, че има предвид и Народното събрание.

Министърът подчерта, че ситуацията налага актуализиране на досегашните оценки за сигурността на страната.

По-рано днес стана ясно, че министър Запрянов е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство на България и пребиваването на чужди и съюзнически въоръжени сили и средства. Това съобщи на депутатите председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на днешното пленарно заседание. Заповедите са предоставени и на парламентарната комисия по отбрана.

Заповедите са издадени на основание на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили.