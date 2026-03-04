МО спешно анализира нови рискове за територията на България

М инистърът на отбраната Атанас Запрянов обяви спешен анализ на рисковете за България заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран, след като за първи път са били изстреляни балистични ракети от иранска територия към Турция - държава членка на НАТО, както и след „провокацията“ с ракети към Кипър.
„Предложил съм спешно да се проведе Съвет по сигурността“, обяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от NOVA.
„Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция - натовска държава, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, заяви Запрянов.
Военният министър съобщи, че в 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде проведено извънредно заседание за оценка на ситуацията.
„Днес от 13 часа спешно в Министерството на отбраната ще извършим анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, засяга арабските страни, а както казах - и провокативни действия срещу натовска и европейска държава“, подчерта той.
По думите му на базата на този анализ ще бъдат набелязани необходимите мерки.
„На базата на този анализ ще предефинираме рисковете и заплахите, ще набележим неотложните мерки“, каза министърът.
Запрянов съобщи, че е предложил на министър-председателя да бъде свикан спешно Съвет по сигурността. „Предложил съм на премиера да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се вземат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи“, заяви той, като уточни, че има предвид и Народното събрание.
Министърът подчерта, че ситуацията налага актуализиране на досегашните оценки за сигурността на страната.
По-рано днес стана ясно, че министър Запрянов е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство на България и пребиваването на чужди и съюзнически въоръжени сили и средства. Това съобщи на депутатите председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на днешното пленарно заседание. Заповедите са предоставени и на парламентарната комисия по отбрана.
Заповедите са издадени на основание на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили.