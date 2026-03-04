Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

П опулярните в социалните мрежи близнаци Стойно и Георги Георгиеви, познати онлайн като Travel Vlogers, са гости в четвъртия епизод на The Voice Cast за 2026 година. Двамата създатели на съдържание разказват откровено за живота си като инфлуенсъри, за пътешествията, които ги вдъхновяват, и за мечтите, които продължават да преследват.

Родени в Италия, но израснали в България, те самите се шегуват, че са „италиански бебета“. Именно тази смесица от култури оформя любопитството им към света и ги насочва към създаването на съдържание, посветено на пътуванията, различните традиции и свободата да бъдеш себе си.

В The Voice Cast двамата споделят дали между близнаците наистина съществува телепатия или просто се познават достатъчно добре, за да се допълват без думи. Макар често да ги бъркат заради външната им прилика и навика да се обличат еднакво, Стойно и Георги признават, че характерите им са коренно различни — нещо, което всъщност прави партньорството им още по-силно.

Travel Vlogers разказват и за ученическите си години, за детските мечти и за това кои от тях вече са се сбъднали. Днес те живеят заедно, разделят бюджета си, планират пътуванията като екип и създават съдържание, когато се чувстват истински вдъхновени. Любопитен детайл е, че винаги вземат общи решения относно публикациите си, а най-популярни често се оказват именно по-закачливите и леко провокативни като описание видеа, които алгоритмите в социалните мрежи разпространяват най-бързо.

Идеята за Travel Vlogers се ражда естествено — от любовта към пътешествията и желанието да показват местата, които посещават, през собствената си гледна точка. Съдържанието им е насочено не само към дестинациите, но и към насърчаването на хората да излизат от зоната си на комфорт, да опознават различни култури и да се развиват чрез преживявания.

Като представители на поколението Gen Z, близнаците имат ясна позиция и по обществените теми. Според тях младите хора в България трябва по-често да изразяват мнението си и да бъдат активни. Те дават за пример протестите от края на миналата година, които показват, че промяната започва, когато хората спрат да мълчат и започнат да защитават позициите си.

Освен нови пътешествия, Travel Vlogers вече планират и как ще посрещнат 2027 година, както и специално събитие, свързано с добри дела и благотворителност — кауза, която ще реализират съвместно с едно от най-популярните лица в онлайн пространството у нас.

Феновете могат да следят приключенията на близнацитеTravel Vlogers и в YouTube канала им TwinTrip, където двамата споделят историите зад своите пътувания, срещите с различни култури и вдъхновението, което ги кара постоянно да търсят следващата дестинация.

