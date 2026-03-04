НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

Л ицата, ненавършили 16 години, ще получават същата защита при сексуални престъпления, каквато досега се прилагаше за децата до 14 години. Това реши парламентът на второ четене. Законопроектът е внесен от депутати от „ДПС – Ново начало“.

Отхвърлено беше предложението на Божидар Божанов и Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната – Демократична България“, според което за порнографско съдържание с лице, ненавършило 16 години, създадено чрез система за изкуствен интелект, да се счита всеки материал, включително създаден, генериран или манипулиран чрез използване на изкуствен интелект, който визуално изобразява дете, участващо в реално или симулирано сексуално поведение; визуално изобразява лице, изглеждащо като дете, участващо в реално или симулирано сексуално поведение; или изобразява половите органи на лице, изглеждащо като дете, с предимно сексуална цел.

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

Прието беше, че който излага, представя, предлага, продава, отдава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Парламентът прие промени в НК, свързани със сексуалното насилие

Парламентът гласува за блудство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието да бъде лишаване от свобода от пет до двадесет години.

Депутатите решиха още, че който извърши действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 16 години, чрез употреба на сила или заплашване, чрез използване на безпомощното му състояние или чрез привеждането му в такова, както и чрез използване на положение на зависимост или надзор, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.