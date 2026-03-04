България

НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

Парламентът гласува за блудство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието да бъде лишаване от свобода от пет до двадесет години

4 март 2026, 13:51
НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления
Източник: БТА

Л ицата, ненавършили 16 години, ще получават същата защита при сексуални престъпления, каквато досега се прилагаше за децата до 14 години. Това реши парламентът на второ четене. Законопроектът е внесен от депутати от „ДПС – Ново начало“.

Отхвърлено беше предложението на Божидар Божанов и Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната – Демократична България“, според което за порнографско съдържание с лице, ненавършило 16 години, създадено чрез система за изкуствен интелект, да се счита всеки материал, включително създаден, генериран или манипулиран чрез използване на изкуствен интелект, който визуално изобразява дете, участващо в реално или симулирано сексуално поведение; визуално изобразява лице, изглеждащо като дете, участващо в реално или симулирано сексуално поведение; или изобразява половите органи на лице, изглеждащо като дете, с предимно сексуална цел. 

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

Прието беше, че който излага, представя, предлага, продава, отдава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Парламентът прие промени в НК, свързани със сексуалното насилие

Парламентът гласува за блудство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието да бъде лишаване от свобода от пет до двадесет години.

Депутатите решиха още, че който извърши действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 16 години, чрез употреба на сила или заплашване, чрез използване на безпомощното му състояние или чрез привеждането му в такова, както и чрез използване на положение на зависимост или надзор, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Сексуални престъпления Защита на деца Наказателен кодекс Парламентарни решения Непълнолетни лица Детска порнография Наказания Блудствени действия Възраст 16 години Законови промени
Последвайте ни

По темата

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 15 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 17 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 16 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Мъж заплаши със смърт жена в София и е задържан

България Преди 10 минути

По случая е образувано досъдебно производство

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Любопитно Преди 10 минути

Близнаците Стойно и Георги Георгиеви са гости в четвъртия епизод на The Voice Cast за 2026 година

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

България Преди 59 минути

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече под отговорност 28-годишния Иван Иванов; съдебни медици откриха травми по главата и ребрата на детето

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Свят Преди 1 час

Осем дни след трагичната кончина на 42-годишната жена, официалните власти потвърдиха обстоятелствата около фаталния край

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Свят Преди 1 час

Държавният департамент на САЩ призова хората да „преосмислят пътуването“ до Кипър и разреши заминаването на неспешни правителствени служители и техните семейства

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Свят Преди 1 час

Иранците бяха призовани да отдадат последна почит на убития при въздушен удар в рамките на израелско-американската операция срещу Иран лидер на тридневно поклонение

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Любопитно Преди 1 час

Майката на Зендая намекна, че тя и Том Холанд вече са тайно женени, след като стилистът им потвърди слуховете, но двойката все още не е коментирала официално

<p>Москва атакува САЩ: Иранската заплаха е измислица</p>

Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" за смяна на режима в Техеран

Свят Преди 1 час

Мария Захарова заяви, че Вашингтон е използвал преговорите с Иран като прикритие за план за насилствено сваляне на конституционния строй.

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Любопитно Преди 1 час

Шефът на Meta се мести в Индиън Крийк – най-охранявания остров в света, където съседи са му Джеф Безос и Иванка Тръмп

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Свят Преди 2 часа

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста“ беше спасена паднала там сърна

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Любопитно Преди 2 часа

Те са консумирани от императори и изследвани от гении, но никой не знаел как се появяват. Едва днес, с помощта на сателити и маркиращи устройства, човечеството разгада една от най-големите загадки на природата

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

България Преди 2 часа

Регистрирахме се с 8800 подписа, обяви пред журналисти председателят на ПП и съпредседател на ПП-ДБ Асен Василев

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

България Преди 2 часа

Галена Петкова Георгиева, обявена за издирване на 16 декември, е намерена в нива край града. От полицията съобщават, че по случая се извършват процесуално-следствени действия

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Любопитно Преди 2 часа

Астрологичните черти се разкриват едва доловимо, но те определят чия дума има тежест и чия просто се отдалечава. Експерти съставиха класация на кого може да се вярва най-много и кой дава най-често празни обещания

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинските национални железници „Украински железници“ заявиха, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

Основните хирургични интервенции запазват водещите си позиции, като ринопластиката – по-известна като операция на носа – остава най-търсената процедура

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Edna.bg

Селена, Бени и една целувка по стъпалата, която подпали интернет

Edna.bg

Тримата най-силни руски тенисисти се измъкнаха по суша от Дубай

Gong.bg

Проблем с контузии налегна Барселона

Gong.bg

Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

Nova.bg

Обвиниха 28-годишен мъж за смъртта на двумесечния му син в Пловдивско

Nova.bg