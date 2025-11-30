Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

О т 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това заяви в писмо председателят на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 е съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Назарян отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър I“.