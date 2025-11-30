Свят

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

100 души все още са в неизвестност

30 ноември 2025, 13:43
Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146
Източник: AP/БТА

В ластите в Хонконг заявиха, че броят на жертвите при пожара в жилищен комплекс вече е 146, след като са били открити още тела, предаде Асошиейтед Прес.

Шук-ин Цан от хонконгската полиция заяви пред репортери днес, че 100 души все още са в неизвестност. Властите последно бяха съобщили за 128 загинали.

Седем от осемте сгради в жилищния комплекс "Ван Фук Корт" бяха обхванати от пожар, който избуха в сряда следобед и беше окончателно потушен в петък сутринта.

Полицейското подразделение за идентифициране на жертвите досега е претърсило четири от сградите. Междувременно много хора днес поднасят букети от бели рози, карамфили, лилии и други цветя пред импровизирания мемориал на мястото на трагедията.

Хиляди жители на града посетиха жилищния комплекс, за да отдадат почит на загиналите и да дарят помощи за хората, които са загубили всичко в пожара.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Хонконг пожар жертви
Последвайте ни

По темата

5-годишно дете е починало след падане от четвъртия етаж в София

5-годишно дете е починало след падане от четвъртия етаж в София

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 1 ден
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 1 ден
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 1 ден
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 1 ден

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Любопитно Преди 35 минути

Данните са за 11 популярни авиокомпании

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Свят Преди 1 час

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд са засегнати от интензивни валежи, които продължават вече седмица

<p>Бившата министър-председателка на Бангладеш е в критично състояние</p>

Бившата министър-председателка на Бангладеш Халеда Зия е в критично състояние

Свят Преди 2 часа

Тя е била приета в частна болница миналата неделя със сериозна инфекция

Крал Чарлз III и кралица Камила отдадоха почит на драматурга Том Стопард

Крал Чарлз III и кралица Камила отдадоха почит на драматурга Том Стопард

Свят Преди 2 часа

Те го описаха като „скъп приятел, носещ гения си с лекота“

Внимание, шофьори! Интензивен трафик на КГПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

Внимание, шофьори! Интензивен трафик на КГПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

България Преди 3 часа

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове

NOVA започна работа по най-новия си филмов проект

NOVA започна работа по най-новия си филмов проект

Любопитно Преди 3 часа

Сериалът „Дъждът оставя следи“ е по едноименния роман на Александър Чобанов

От понеделник: Без първа и втора категория автомобили в центъра на София

От понеделник: Без първа и втора категория автомобили в центъра на София

България Преди 3 часа

Този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Десислава Сапунджиева влезе в предаването като спокойния играч, който не шуми, а действа

Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден

Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден

Любопитно Преди 4 часа

Певицата говори за пътя си през годините и за това как славата я е променила

Желязков и министри от кабинета заминават за Рим

Желязков и министри от кабинета заминават за Рим

Свят Преди 4 часа

Поводът за визитата е представянето на Обиколката на Италия, на която България е съорганизатор

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

България Преди 4 часа

Не вярваме на обещания, бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен, заяви депутатът от ПП-ДБ

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

България Преди 4 часа

Причината - закъснели плащания. По закон НЗОК трябва да се разплати с аптеките до 45 дни, но сроковете вече са просрочени

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

България Преди 5 часа

От 1 януари таксите скачат двойно

Историческа декларация за единство подписаха Папа Лъв XIV и патриарх Вартоломей

Историческа декларация за единство подписаха Папа Лъв XIV и патриарх Вартоломей

Свят Преди 5 часа

Двамата изразиха желанието си целият християнски свят да празнува Възкресение Христово в един и същи ден

Един загинал и 11 ранени, сред които и дете, при нападение с дронове край Киев

Един загинал и 11 ранени, сред които и дете, при нападение с дронове край Киев

Свят Преди 6 часа

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда

<p>САЩ спират обработката на визи за афганистански граждани</p>

Държавният департамент на САЩ спира обработката на визи за афганистански граждани

Свят Преди 6 часа

Мярката идва след инцидента от сряда, при който афганистански гражданин бе обвинен в стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg

Щастлива новина: Лора Караджова очаква трето дете

Edna.bg

Мария Илиева - за силата да продължиш, когато всички очакват да паднеш

Edna.bg

Славия - Добруджа 3:1 /репортаж/

Gong.bg

Янис Гермуш е Играч на мача Славия - Добруджа

Gong.bg

5-годишно дете е починало в София след падане от четвъртия етаж

Nova.bg

Желязков: Има всички възможности през декември да имаме бюджет за 2026 г.

Nova.bg