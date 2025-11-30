Свят

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Участниците недоволстваха и от въоръжаването в Европа

30 ноември 2025, 16:48
Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС
Нови видеа от протеста в

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи - твърди се, че полицай е провокирал демонстрантите
Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128

Д есетки хиляди излязоха по улиците на Рим на демонстриран протест в подкрепа на Палестина и срещу увеличените разходи за отбрана в новия бюджет на Италия. Сред водачите на митинга бяха специалният докладчик на ООН за палестинските територии Франческа Албанезе и екоактивистката Грета Тунберг, съобщи NOVA.

Участниците настояха, че войната е свършила само привидно. Милиони палестинци продължават да са изложени на обсада, окупация и тормоз. Протестът дойде в деня, в който Палестина отбеляза тъжна статистика. От здравното министерство обявиха, че общият брой на убитите, откакто започна военната операция на Израел, достига 70 хиляди. Израел отхвърли тези обвинения. Посланикът на страната в ООН нарече Албанезе „вещица” и я обвини в антисемитизъм.

"Протестираме и срещу нашето правителство. То сключи редица споразумения с Израел. В бюджета има съкращения в здравеопазването и образованието. А в същото време се дават 35 милиарда за война. Ние сме против това", каза 18-годишният студунт Антонио.

"Решението на правителството да закупи и произведе нови оръжия с толкова голяма част от публичните средства, се отразява на всичко - обществените инвестиции, пенсиите, здравеопазването, образованието и заплатите в публичния сектор. Изборът да се инвестира толкова много във война означава да се навреди на интересите на страната", заяви синдикалният лидер Гуидо Лутрарио.

Източник: NOVA    
5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Преди 1 ден
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Преди 1 ден
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Преди 1 ден
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Преди 1 ден

Швейцария гласува дали да въведе задължителна служба и за жените

Свят Преди 1 час

Привържениците на инициативата, наречена "Военна служба за всички", се надяват тя да засили социалното единство

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за производство на украински дронове

Свят Преди 1 час

Според украинския министър следващата стъпка ще бъде бързо стартиране на пилотна производствена линия догодина, като същевременно се работи за по-нататъшно разширяване на капацитета

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Свят Преди 3 часа

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд са засегнати от интензивни валежи, които продължават вече седмица

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Свят Преди 3 часа

100 души все още са в неизвестност

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Свят Преди 3 часа

Той е обвиняем по дело за корупция

След акцията около „Исторически парк“: Арестите на обвинените по случая остават в сила

България Преди 3 часа

Съдът посочи доказателства за престъпна група, включваща и лице с имунитет

<p>Бившата министър-председателка на Бангладеш е в критично състояние</p>

Бившата министър-председателка на Бангладеш Халеда Зия е в критично състояние

Свят Преди 4 часа

Тя е била приета в частна болница миналата неделя със сериозна инфекция

Крал Чарлз III и кралица Камила отдадоха почит на драматурга Том Стопард

Свят Преди 4 часа

Те го описаха като „скъп приятел, носещ гения си с лекота“

Внимание, шофьори! Интензивен трафик на КГПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

България Преди 5 часа

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове

NOVA започна работа по най-новия си филмов проект

Любопитно Преди 5 часа

Сериалът „Дъждът оставя следи“ е по едноименния роман на Александър Чобанов

От понеделник: Без първа и втора категория автомобили в центъра на София

България Преди 5 часа

Този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Десислава Сапунджиева влезе в предаването като спокойния играч, който не шуми, а действа

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

България Преди 6 часа

Видеото беше разпространено от PR-a на ПП Найо Тицин

Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден

Любопитно Преди 6 часа

Певицата говори за пътя си през годините и за това как славата я е променила

Желязков и министри от кабинета заминават за Рим

Свят Преди 6 часа

Поводът за визитата е представянето на Обиколката на Италия, на която България е съорганизатор

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

България Преди 6 часа

Не вярваме на обещания, бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен, заяви депутатът от ПП-ДБ

