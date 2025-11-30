Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи - твърди се, че полицай е провокирал демонстрантите

Д есетки хиляди излязоха по улиците на Рим на демонстриран протест в подкрепа на Палестина и срещу увеличените разходи за отбрана в новия бюджет на Италия. Сред водачите на митинга бяха специалният докладчик на ООН за палестинските територии Франческа Албанезе и екоактивистката Грета Тунберг, съобщи NOVA.

Участниците настояха, че войната е свършила само привидно. Милиони палестинци продължават да са изложени на обсада, окупация и тормоз. Протестът дойде в деня, в който Палестина отбеляза тъжна статистика. От здравното министерство обявиха, че общият брой на убитите, откакто започна военната операция на Израел, достига 70 хиляди. Израел отхвърли тези обвинения. Посланикът на страната в ООН нарече Албанезе „вещица” и я обвини в антисемитизъм.

"Протестираме и срещу нашето правителство. То сключи редица споразумения с Израел. В бюджета има съкращения в здравеопазването и образованието. А в същото време се дават 35 милиарда за война. Ние сме против това", каза 18-годишният студунт Антонио.

"Решението на правителството да закупи и произведе нови оръжия с толкова голяма част от публичните средства, се отразява на всичко - обществените инвестиции, пенсиите, здравеопазването, образованието и заплатите в публичния сектор. Изборът да се инвестира толкова много във война означава да се навреди на интересите на страната", заяви синдикалният лидер Гуидо Лутрарио.