У краинската певица Джамала се вдъхновява със стилни визии, които са идеални за офиса или срещите в града. В нейните тоалети можете да имате интересна и модерна визия.

Риза и пола

Джамала избра класическа риза в нежен ментов нюанс, която съчета с асиметрична черна пола-къси панталони, черни чорапогащи и сребристи обувки. Класиката тук е балансирана от свежестта на цвета и минимализма в аксесоарите.

Тази визия е перфектна за тези, които работят в творчески области или просто искат да изглеждат елегантно без излишни детайли. Ментовият цвят освежава лицето, а черната основа добавя увереност.

Пуловер и дънки

Вторият вариант е пример за универсален smart casual. Джамала комбинира черен пуловер с цип и широки дънки в светъл нюанс. Стилистичната чистота на образа е подчертана от малки детайли: прическа с меки вълни, минималистични бижута и телефон в яркочервен калъф, който добавя цветен акцент.

Тази опция е подходяща за офиси без строг дрескод, срещи или пътувания. Ако добавите палто или тренчкот, визията се превръща в готова комбинация за хладни есенни дни.

Украинская певица Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова) заочно арестована по делу о фейках против Вооруженных сил РФ и объявлена в международный розыскhttps://t.co/oixFCAqD9P pic.twitter.com/mwkBz0ojdI — V Z - Взгляд (@vzglyad) November 29, 2023

Оувърсайз пуловер и класически панталони

Третият тоалет е за комфорт и стил. Джамала избра плетен сив пуловер с обемни ръкави, тъмни прави панталони и кафява чанта с къси дръжки. Визията изглежда едновременно модерна и удобна.

Този вариант е подходящ за тези, които ценят минимализма и практичността. Сивият цвят подчертава елегантността, а кафявият акцент в чантата добавя мекота. Перфектният избор за дъждовно време, когато искате да изглеждате модерни, но да не замръзвате.