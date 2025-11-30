Свят

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

Тези изявления идват в момент на много голямо напрежение между Съединените щати и Венецуела

30 ноември 2025, 22:50
САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия
Източник: Getty Images

С ъединените щати са предложили на президента Николас Мадуро „да замине за Русия“ или за друга държава, заяви днес в интервю за Си Ен Ен американският сенатор Маркуейн Мълин.

„Между другото ние дадохме на Мадуро възможност да си тръгне“, увери сенаторът републиканец от Оклахома. „Казахме му, че може да замине за Русия или да отиде в друга страна“, добави той.

Тези изявления идват в момент на много голямо напрежение между Съединените щати и Венецуела, отбеляза АФП. Американският президент Доналд Тръмп разпореди разполагането на въоръжени сили в Карибско море и предупреди вчера, че смята въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“, след като изпрати в района най-големия самолетоносач в света.

Републиканецът милиардер оправдава тези операции с обвинения, че Каракас стои зад трафика на наркотици, който залива пазара в Съединените щати. Николас Мадуро отхвърля обвиненията и твърди, че Вашингтон използва предлог, за да го свали от власт, да предизвика смяна на режима във Венецуела и да се добере до петролния ѝ резерв. Вчера неговото правителство разпореди военни учения по венецуелското крайбрежие.

На власт от 2013 г., президентът социалист е политически наследник на Уго Чавес – фигура на радикалната латиноамериканска левица. Той бе преизбран през 2024 г. след спорни избори, белязани от безредици и арести. „Самият венецуелски народ също се изказа и заяви, че иска нов лидер и да възстанови Венецуела като държава“, продължи Мълин в ефира на Си Ен Ен.

Вчера друг сенатор от Републиканската партия, Линдзи Греъм, също говори открито за смяна на режима във Венецуела. „Вече повече от десетилетие Мадуро контролира наркодържава, която трови Америка“, заяви той в „Екс“, наричайки венецуелския президент „нелегитимен лидер“.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
САЩ и Венецуела Николас Мадуро Смяна на режима Наркотрафик Военно напрежение Предложение към Мадуро Русия Доналд Тръмп Петролни резерви Карибско море
Последвайте ни

По темата

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сняг заваля на прохода

Сняг заваля на прохода "Петрохан"

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Свят Преди 1 час

Това заяви през АФП източник, близък до делегацията на Киев

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Свят Преди 2 часа

Палестинската официална информационна агенция Wafa ги описа като „международни активисти“

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Свят Преди 5 часа

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред"

.

Какво да облечем за работа: 3 модни визии, които са лесни за повторение

Любопитно Преди 5 часа

Украинската певица Джамала се вдъхновява със стилни визии, които са идеални за офиса или срещите в града

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

България Преди 5 часа

Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева, на 28 ноември

.

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Свят Преди 6 часа

Участниците недоволстваха и от въоръжаването в Европа

,

Международна линия на градския транспорт ще свързва Русе с Гюргево

България Преди 6 часа

За повечето хора от двете страни на реката да има автобус е добре, стига разписанието да е удобно

,

Швейцария гласува дали да въведе задължителна служба и за жените

Свят Преди 7 часа

Привържениците на инициативата, наречена "Военна служба за всички", се надяват тя да засили социалното единство

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за производство на украински дронове

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за производство на украински дронове

Свят Преди 7 часа

Според украинския министър следващата стъпка ще бъде бързо стартиране на пилотна производствена линия догодина, като същевременно се работи за по-нататъшно разширяване на капацитета

.

Ескалиращо напрежение: Гръцки фермери планират блокади на пътища в цялата страна

Свят Преди 7 часа

Протестите се очаква да се разпространят в цяла Гърция

5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София

5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София

България Преди 8 часа

Инцидентът е станал в района на бул. „Сливница"

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Свят Преди 8 часа

„От днес Оксана Маркарова ще продължи да подкрепя нашата държава като мой съветник по възстановяването и инвестициите“, съобщи украинският държавен глава

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Любопитно Преди 8 часа

Данните са за 11 популярни авиокомпании

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Свят Преди 9 часа

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд са засегнати от интензивни валежи, които продължават вече седмица

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Свят Преди 9 часа

100 души все още са в неизвестност

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Свят Преди 9 часа

Той е обвиняем по дело за корупция

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg

Защо не трябва никога да слагате подаръци в хартиени торбички

Edna.bg

Азиатският тренд, който превзема света: Спрете да нанасяте шампоан по два пъти!

Edna.bg

Българските грации отново на световния връх

Gong.bg

Над 110 деца се включиха в Националния турнир по адаптирано плуване

Gong.bg

Започнаха нови преговори между САЩ и Украйна за преработване на плана за мирно споразумение

Nova.bg

Българската компания „Дронамикс“ влиза в европейския отбранителен проект за „стена от дронове“

Nova.bg