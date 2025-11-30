Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

П реговорите между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида за прекратяване на войната с Русия „не са лесни“.

Това заяви през АФП източник, близък до делегацията на Киев.

„Процесът не е лесен, защото търсенето на формулировки и решения продължава“, каза източникът, но уточни, че въпреки това обменът на мнения е бил „конструктивен“.

„Всички са заинтересовани от практически резултат, за да има тема за по-нататъшни преговори между САЩ и Русия“, добави той.

Военното ръководство на Украйна се е присъединило към закрита сесия по конкретни въпроси, заяви източникът.

Друг източник, запознат с развитието на събитията, каза пред АФП: „Американците наистина искат да се постигне съгласие по окончателните точки (в текущите преговори), за да могат да отидат в Москва. Формулировката е сложна, особено по отношение на териториите, защото те се възприемат изключително като посредници, а не като страна, подкрепяща Украйна Но всички се опитват да бъдат конструктивни и да намерят решение“.