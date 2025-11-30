Свят

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Демонстрациите са срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС

30 ноември 2025, 22:18
Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина
Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението
Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос
Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас
Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС
Нови видеа от протеста в

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи - твърди се, че полицай е провокирал демонстрантите
Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Т рима души бяха ранени при сблъсъци между гръцката полиция и фермери, блокирали национален път в знак на протест срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС.

Ескалиращо напрежение: Гръцки фермери планират блокади на пътища в цялата страна

Напрежението нарасна близо до град Лариса в Централна Гърция, където фермери се събраха с трактори в опит да блокират намиращия се наблизо пътен възел Никая на магистрала, свързваща северната и южната част на страната.

Фермерите, пътуващи с трактори до село Платикампос , се опитаха да излязат на националната магистрала, но бяха спрени от масирано присъствие на полицейски части за борба с безредиците.

Пътят беше напълно затворен от полицейски ван, разположен напречно на пътното платно. Това предизвика разпалени спорове с фермерите, които настояваха за преместването му. Ситуацията ескалира, когато полицията използва сълзотворен газ, за да изтласка назад фермерите, опитващи се да разширят блокадата.

В отделна акция фермерите от съседната област Кардица успяха да достигнат до магистрала E65 въпреки усилията на полицията да овладее демонстрациите. 

Фермерите заявиха, че са готови да засилят протестната си кампания срещу високите производствени разходи, ниските цени на продукцията и забавянето на изплащането на субсидии от ресорната агенция "ОПЕКЕПЕ", която беше разтърсена от корупционен скандал.

Заместник-министърът на земеделието Христос Келас заяви пред държавната телевизия ERT, че фермерите са получили намалени субсидии от ЕС, тъй като разследването за измамни искания все още е в ход.​

,
Източник: ЕПА

Полицията наложи временни ограничения на движението по старата магистрала между Лариса и Атина около обед, като отклоняваше превозните средства по алтернативни маршрути, за да намали задръстванията.

Източник: БГНЕС/Ваня Накова, БТА    
Последвайте ни
Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сняг заваля на прохода

Сняг заваля на прохода "Петрохан"

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Свят Преди 1 час

Това заяви през АФП източник, близък до делегацията на Киев

,

Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони

Свят Преди 1 час

През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

България Преди 3 часа

Това заяви в писмо председателят на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Свят Преди 5 часа

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред"

.

Какво да облечем за работа: 3 модни визии, които са лесни за повторение

Любопитно Преди 5 часа

Украинската певица Джамала се вдъхновява със стилни визии, които са идеални за офиса или срещите в града

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

България Преди 5 часа

Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева, на 28 ноември

,

Международна линия на градския транспорт ще свързва Русе с Гюргево

България Преди 6 часа

За повечето хора от двете страни на реката да има автобус е добре, стига разписанието да е удобно

,

Швейцария гласува дали да въведе задължителна служба и за жените

Свят Преди 7 часа

Привържениците на инициативата, наречена "Военна служба за всички", се надяват тя да засили социалното единство

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за производство на украински дронове

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за производство на украински дронове

Свят Преди 7 часа

Според украинския министър следващата стъпка ще бъде бързо стартиране на пилотна производствена линия догодина, като същевременно се работи за по-нататъшно разширяване на капацитета

.

Ескалиращо напрежение: Гръцки фермери планират блокади на пътища в цялата страна

Свят Преди 7 часа

Протестите се очаква да се разпространят в цяла Гърция

5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София

5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София

България Преди 8 часа

Инцидентът е станал в района на бул. „Сливница"

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Свят Преди 8 часа

„От днес Оксана Маркарова ще продължи да подкрепя нашата държава като мой съветник по възстановяването и инвестициите“, съобщи украинският държавен глава

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Любопитно Преди 8 часа

Данните са за 11 популярни авиокомпании

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Свят Преди 9 часа

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд са засегнати от интензивни валежи, които продължават вече седмица

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Свят Преди 9 часа

100 души все още са в неизвестност

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Свят Преди 9 часа

Той е обвиняем по дело за корупция

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg

Защо не трябва никога да слагате подаръци в хартиени торбички

Edna.bg

Азиатският тренд, който превзема света: Спрете да нанасяте шампоан по два пъти!

Edna.bg

Българските грации отново на световния връх

Gong.bg

Над 110 деца се включиха в Националния турнир по адаптирано плуване

Gong.bg

Започнаха нови преговори между САЩ и Украйна за преработване на плана за мирно споразумение

Nova.bg

Българската компания „Дронамикс“ влиза в европейския отбранителен проект за „стена от дронове“

Nova.bg