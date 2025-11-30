Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи - твърди се, че полицай е провокирал демонстрантите

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС

Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Т рима души бяха ранени при сблъсъци между гръцката полиция и фермери, блокирали национален път в знак на протест срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС.

Ескалиращо напрежение: Гръцки фермери планират блокади на пътища в цялата страна

Напрежението нарасна близо до град Лариса в Централна Гърция, където фермери се събраха с трактори в опит да блокират намиращия се наблизо пътен възел Никая на магистрала, свързваща северната и южната част на страната.

Фермерите, пътуващи с трактори до село Платикампос , се опитаха да излязат на националната магистрала, но бяха спрени от масирано присъствие на полицейски части за борба с безредиците.

«Μου σκότωσαν τα ζώα το ξέρεις Χρωστάω παντού, χρωστάω παντού...» φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση ο αγρότης την ώρα που έχουν πέσει πάνω του 5-6 αρματωμένοι αστυνομικοί, τον ρίχνουν κάτω και του περνούν χειροπέδες. pic.twitter.com/NMoDIzDvBm — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) November 30, 2025

Пътят беше напълно затворен от полицейски ван, разположен напречно на пътното платно. Това предизвика разпалени спорове с фермерите, които настояваха за преместването му. Ситуацията ескалира, когато полицията използва сълзотворен газ, за да изтласка назад фермерите, опитващи се да разширят блокадата.

В отделна акция фермерите от съседната област Кардица успяха да достигнат до магистрала E65 въпреки усилията на полицията да овладее демонстрациите.

Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο ακόμα κι αν είσαι γυναίκα#ingr #insnapshot #αγροτες pic.twitter.com/qMIoAaBMZQ — in.gr/news (@in_gr) November 30, 2025

Фермерите заявиха, че са готови да засилят протестната си кампания срещу високите производствени разходи, ниските цени на продукцията и забавянето на изплащането на субсидии от ресорната агенция "ОПЕКЕПЕ", която беше разтърсена от корупционен скандал.

Заместник-министърът на земеделието Христос Келас заяви пред държавната телевизия ERT, че фермерите са получили намалени субсидии от ЕС, тъй като разследването за измамни искания все още е в ход.​

Източник: ЕПА

Полицията наложи временни ограничения на движението по старата магистрала между Лариса и Атина около обед, като отклоняваше превозните средства по алтернативни маршрути, за да намали задръстванията.