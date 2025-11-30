Любопитно

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Българинът ще има още едно състезание до края на календарната година

30 ноември 2025, 19:30
Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2
Източник: БТА

Н икола Цолов е доволен от дебютното си състезание във Формула 2. В неделя той завърши седми по време на Гран при на Катар. Българинът ще има още едно състезание до края на календарната година, тъй като Гран при на Абу Даби е насрочено за уикенда 5-7 декември в Яс Марина. 

"Получи се добре като за първи път. Щастлив съм от уикенда, финал в топ 10 - мисля, че е добър старт. Чувствам се много по-уверен за Абу Даби, знам какво да очаквам от колата. 

На старта потеглих много бързо като реакция, но след това задните гуми започнаха да превъртат и загубих време, но все пак спечелих една позиция в първия завой и в края на първата обиколка бях шести.

Предна лява гума спря да работи още в първата обиколка, а за това помогнаха и настройките на колата, тъй като тя беше с много по-притисната задница. След бокса обаче, с твърдите гуми всичко беше много по-добре", обясни Цолов. 

Източник: БГНЕС    
