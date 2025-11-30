Свят

Ескалиращо напрежение: Гръцки фермери планират блокади на пътища в цялата страна

Протестите се очаква да се разпространят в цяла Гърция

30 ноември 2025, 15:24
Източник: Getty images/ iStock

П ротестиращи фермери в централна Гърция ще се съберат на протест днес и се очаква да се опитат да блокират в ранния следобед основната магистрала, свързваща северната и южната част на страната, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Опитът за блокада ще бъде направен на пътния възел Никая, югоизточно от град Лариса, отбелязва изданието.

Фермерите протестират срещу високите производствени разходи, ниските цени на продукцията и забавянето на изплащането на субсидии от ресорната агенция "ОПЕКЕПЕ", която неотдавна беше разтърсена от корупционен скандал.

Разкриването на множество незаконно изплатени субсидии от "ОПЕКЕПЕ" доведе до допълнителни проверки и отлагания в изплащането на субсидии. 

Правителството твърдеше, че плащанията ще бъдат осъществени през ноември. 

Други фермери в областта Тесалия планират да блокират новата магистрала E65, която преминава близо до градовете Кардица и Трикала.

В петък конвой от трактори се събра близо до град Ханя на остров Крит и си проправи път до централата на регионалните власти.

Блокирането на магистрали е често използвана тактика от фермерите, за да окажат натиск върху властите, отбелязва изданието. 

Източник: БТА/Ваня Накова    
