Свят

Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони

През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони

30 ноември 2025, 21:29
Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони
Източник: БТА

Л етището във Вилнюс съобщи днес, че временно е спряло дейностите си заради подозрителни балони във въздушното пространство – пореден случай на прекъсвания на полети в балтийската държава, предаде Ройтерс.

Европейската авиация многократно изпадна в хаос през последните месеци заради появи на дронове и навлизания във въздушното пространство, включително в Копенхаген и Брюксел, а летището във Вилнюс е затваряно поне десет пъти от началото на октомври.

Балтийската страна твърди, че метеорологични балони, използвани от трафиканти, пренасят контрабандни цигари, и обвинява президента на Беларус Александър Лукашенко, че допуска тази практика, като я определя като форма на „хибридна атака“.

През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони, но ги отвори отново миналата седмица, след като прекъсванията на въздушния трафик, изглежда, бяха спрели.

Лукашенко определи затварянето на границата като „лудост“ и „измама“, обвинявайки Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия и въвежда нова ера на бодливата тел.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
Летище Вилнюс Въздушно пространство Балони Литва Беларус Контрабанда на цигари Прекъсвания на полети Хибридна атака Александър Лукашенко Гранични пунктове
Последвайте ни

По темата

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Сняг заваля на прохода

Сняг заваля на прохода "Петрохан"

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 1 ден
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папата призова ливанците да си останат в страната

Папата призова ливанците да си останат в страната

Свят Преди 1 час

Папата призова засегнатия от множество кризи Ливан „да поеме по трудния път на помирението“, за да излекува „личните и колективните рани“

.

Какво да облечем за работа: 3 модни визии, които са лесни за повторение

Любопитно Преди 4 часа

Украинската певица Джамала се вдъхновява със стилни визии, които са идеални за офиса или срещите в града

,

Швейцария гласува дали да въведе задължителна служба и за жените

Свят Преди 5 часа

Привържениците на инициативата, наречена "Военна служба за всички", се надяват тя да засили социалното единство

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за производство на украински дронове

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за производство на украински дронове

Свят Преди 6 часа

Според украинския министър следващата стъпка ще бъде бързо стартиране на пилотна производствена линия догодина, като същевременно се работи за по-нататъшно разширяване на капацитета

.

Ескалиращо напрежение: Гръцки фермери планират блокади на пътища в цялата страна

Свят Преди 6 часа

Протестите се очаква да се разпространят в цяла Гърция

5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София

5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал в района на бул. „Сливница"

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Свят Преди 7 часа

„От днес Оксана Маркарова ще продължи да подкрепя нашата държава като мой съветник по възстановяването и инвестициите“, съобщи украинският държавен глава

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Любопитно Преди 7 часа

Данните са за 11 популярни авиокомпании

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Свят Преди 7 часа

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд са засегнати от интензивни валежи, които продължават вече седмица

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Свят Преди 8 часа

100 души все още са в неизвестност

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Свят Преди 8 часа

Той е обвиняем по дело за корупция

След акцията около „Исторически парк“: Арестите на обвинените по случая остават в сила

След акцията около „Исторически парк“: Арестите на обвинените по случая остават в сила

България Преди 8 часа

Съдът посочи доказателства за престъпна група, включваща и лице с имунитет

<p>Бившата министър-председателка на Бангладеш е в критично състояние</p>

Бившата министър-председателка на Бангладеш Халеда Зия е в критично състояние

Свят Преди 9 часа

Тя е била приета в частна болница миналата неделя със сериозна инфекция

Крал Чарлз III и кралица Камила отдадоха почит на драматурга Том Стопард

Крал Чарлз III и кралица Камила отдадоха почит на драматурга Том Стопард

Свят Преди 9 часа

Те го описаха като „скъп приятел, носещ гения си с лекота“

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

България Преди 9 часа

Той обясни, че кабинетът е получил предложенията на синдикати и работодатели и вече се работи по тях

Внимание, шофьори! Интензивен трафик на КГПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

Внимание, шофьори! Интензивен трафик на КГПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

България Преди 10 часа

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg

Защо не трябва никога да слагате подаръци в хартиени торбички

Edna.bg

Азиатският тренд, който превзема света: Спрете да нанасяте шампоан по два пъти!

Edna.bg

Българските грации отново на световния връх

Gong.bg

Над 110 деца се включиха в Националния турнир по адаптирано плуване

Gong.bg

(Не)възможните промени в бюджета: Кабинетът пресмята новите числа след предложенията на бизнес и синдикати

Nova.bg

Българската компания „Дронамикс“ влиза в европейския отбранителен проект за „стена от дронове“

Nova.bg