Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

А ко се опитвате да си осигурите допълнително място за краката при следващия си полет, но не искате да плащате допълнително, простото седене от дясната страна на самолета може да свърши работа.

Данните са за 11 популярни авиокомпании, използвани във Великобритания, и Sky News разглежда техните планове за сядане в AeroLOPA, за да разбере къде могат да бъдат намерени стандартните места с най-много място за краката.

Някои самолети, използвани от Ryanair, easyJet и други големи авиокомпании, имат седалки с допълнителни 2,54 см място за краката от едната страна.

Тъй като местата са стандартни, е възможно да ви бъде дадена произволно една безплатна при регистрация. В противен случай те може да са в най-евтината категория за закупуване.

Ето по-подробен поглед върху всяка авиокомпания.

Ryanair

В Boeing 737-800 на Ryanair можете да получите допълнителни сантиметри място за краката, като седнете на правилните стандартни седалки.

Пътниците на места D, E и F в редове 3–15 се радват на разстояние между седалките от 73,66 см, в сравнение с 73,66 см от лявата страна на същите редове (тук стойностите съвпадат, но в оригинала имаше разлика в инчове).

Можете да резервирате тези места за едва 11,00 лв., според уебсайта на Ryanair.

Това се сравнява с 29,00 лв. за места с „допълнително място за краката“.

Ryanair каза пред Money:

„Средната стъпка между седалките е 73,66 см, което е с 2,54 см повече от индустриалния стандарт от 71,12 см. Всички пътници могат да изберат предпочитаното си място на цени от 11,00 лв. Ако не желаят, ще им бъде предоставено безплатно.“

easyJet

Можете да спечелите допълнителни 2,54 см, ако седнете от дясната страна на Airbus A321neo на easyJet.

Места D, E и F на редове 3–17 имат разстояние между седалките 73,66 см, докато отляво между редове 30 и 40 пространството е 71,12 см.

Ако пътувате с Airbus A320-214, ще получите 1,27 см повече място от дясната страна на редове 14–29.

На уебсайта на easyJet е посочено, че местата с допълнително място за краката започват от 17,70 лв.

Norwegian

При Boeing 737-800 (189 места) и Boeing 737 MAX 8 предните редове 3–14 отдясно имат с 2,54 см повече място за краката.

При Boeing 737-800 (186 места) лявата страна между редове 2–13 има най-много място.

Резервацията на място започва от 22,10 лв.

British Airways

При дълги полети с Boeing 787-8 Type 78E, редове 22–24 и 31–34 в седалките HJK имат пространство от 82,3 см.

Избягвайте местата ABC от редове 23–25 — те имат само 76 см.

При Airbus A320/A320neo избягвайте ред 30 — той има с 3 см по-малко пространство от останалите.

При Airbus A321 Type 21V редове 15–22 дават най-много място: 76,5 см.

Aer Lingus

В Airbus A321-253NX редове 7–13 дават 76 см.

Редове 22–34 отдясно (DEF) дават 81,28 см, срещу 77,47 см отляво.

Същото важи и за Airbus A321-253NY.

Изборът на стандартно място започва от 9,80 лв. (конвертирани от евро → левове).

Jet2

Стандартните седалки в Airbus A321 CEO имат 72,39 см стъпка.

Но отляво между редове 28–38 мястото е само 71,12 см.

WizzAir

Стандартните места в редове 2–11 имат 73,66 см.

В редове 14–31 — 71,12 см.

В Airbus A321-271NX:

Ляво, редове 24–28: 71,12 см

Дясно, редове 24–28: 73,66 см

WizzAir потвърждава, че размерите може да варират според модела седалки.

Как да проверите това сами?

Първо проверете с какъв самолет летите, след това посетете AeroLOPA, където можете да намерите схемата на вашия самолет.

Тази информация може да е посочена в референтния номер на вашата резервация, но ако не, би трябвало да можете да я намерите на уебсайта на авиокомпанията.

След това можете да посетите AeroLOPA, онлайн портфолио от планове за места в самолети, за да намерите типа самолет, с който пътувате.

Превъртете до края на плана, за да намерите информация за размерите на седалките и потърсете разстоянието между тях.