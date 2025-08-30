Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

С март телевизорите са оборудвани с USB портове, които служат за полезни цели – възпроизвеждане на медийни файлове, захранване на стрийминг устройства или дори запис на предавания. И все пак, както предупреждава статия на MakeUseOf, не всяко устройство, което пасва на слота, трябва да бъде включено.

Някои устройства изискват повече, отколкото скромното USB захранване на вашия телевизор може безопасно да осигури, докато други просто няма да работят поради софтуерни ограничения. Така че, преди да включите този странен аксесоар, знайте кои да избягвате и защо.

Основният проблем с много от тези устройства е консумацията на енергия. За разлика от зарядно устройство, което може да осигури постоянен и мощен електрически ток, USB портът на смарт телевизора е проектиран с много специфичен, нискоенергиен изход, обикновено предназначен за прости устройства като флаш памети или безжични клавиатури. Когато дадено устройство изисква повече мощност, отколкото портът може безопасно да осигури, това може да доведе до прегряване на вътрешните компоненти на телевизора, което води до нестабилност в производителността и с течение на времето до съкратен живот на порта и дънната платка на телевизора.

Съответно някои периферни устройства може да са проблемни за него. Например:

Външни оптични устройства, принтери, скенери

Вашият смарт телевизор може да чете файлове от флаш памет, но му липсват драйверите, необходими за поддръжка на файлови устройства като външни DVD устройства, принтери или скенери. Тези устройства разчитат на софтуерна интеграция, която телевизорите просто не предлагат. Статията на MakeUseOf подчертава, че въпреки че оптичното устройство може да има USB конектор, то вероятно няма да функционира – освен ако телевизорът изрично не го поддържа чрез специални функции.

Големи външни твърди дискове

Много външни твърди дискове, особено тези с въртящи се плочи, изискват повече енергия, отколкото може да осигури стандартен USB порт за телевизор. Когато устройството не получава достатъчно енергия, то може да не се завърти правилно, което да доведе до повреда на данните или непрекъснати прекъсвания на връзката.

Смартфони и таблети

Въпреки че може да се изкушите да използвате телевизора си като гигантска станция за зареждане, неговите USB портове зареждат устройствата много по-бавно нормално зарядно, освен ако не е упоменато изрично, че даденият порт поддържа и презареждане с по-висока мощ. Това натоварва ненужно както устройството, така и порта, тъй като телефонът или таблетът консумират повече енергия, отколкото се осигурява.

Мощни или специализирани устройства

USB портовете на телевизора просто не са предназначени за аксесоари като USB вентилатори, LED ленти или други нестандартни устройства. Тези устройства могат да консумират повече ток, отколкото портът може да осигури, рискувайки прекъсвания на тока или дори повреда на захранващата верига на телевизора. Макар идеята за осветяване на стаята чрез телевизора да е привлекателна, хардуерът не е проектиран за това.

Нестандартни HDMI адаптери и конвертори

Адаптерите и конверторите от неизвестни или фалшиви марки често са евтино изработени и нямат подходяща регулация на мощността. Те могат да консумират изключително непостоянно количество енергия, което води до множество проблеми, включително трептене на екрана, прекъсване на звука и дори повреда на портовете поради прегряване.

Верижно свързани разклонители

Използването на разклонител за разширяване на един USB порт в множество е рецепта за бедствие. Тази настройка позволява комбинираното потребление на енергия на всички свързани устройства лесно да надвиши безопасния лимит, излагайки цялата система на риск.

Непознати USB устройства

Точно както при вашия компютър, мистериозно USB устройство може да съдържа зловреден софтуер, предназначен да зарази операционната система на телевизора. Това може да доведе до сривове, бавна производителност или дори да изложи домашната ви мрежа на рискове за сигурността.

Какво можете да включите?

- Флаш памети и външни твърди дискове (компактни SSD с капацитет под 1ТВ или SSD) за възпроизвеждане на медийни файлове или DVR запис (ако се поддържа).

- Стрийминг стикове или донгъли, като Chromecast или Fire TV Stick, които се нуждаят от минимално захранване.

- Клавиатури, мишки и игрови контролери - когато се поддържа plug-and-play съвместимост.

- USB устройства за актуализиране на фърмуера, стига да са правилно форматирани и да съдържат само необходимите файлове според указанията на производителя.

Макар че е изкушаващо да опитате да подобрявате телевизионното си изживяване с различни USB устройства, трябва да се внимава. Ако дадено устройство се нуждае от специализирани драйвери, висока мощност или не ясно дали е съвместимо с телевизор, е по-добре не рискувате.

