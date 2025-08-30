Технологии

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Внимавайте, когато ги използвате

Мартин Дешев Мартин Дешев

30 август 2025, 06:15
Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви
Източник: iStock/Guliver Images

С март телевизорите са оборудвани с USB портове, които служат за полезни цели – възпроизвеждане на медийни файлове, захранване на стрийминг устройства или дори запис на предавания. И все пак, както предупреждава статия на MakeUseOf, не всяко устройство, което пасва на слота, трябва да бъде включено.

Някои устройства изискват повече, отколкото скромното USB захранване на вашия телевизор може безопасно да осигури, докато други просто няма да работят поради софтуерни ограничения. Така че, преди да включите този странен аксесоар, знайте кои да избягвате и защо.

AI вече изземва работните места на младите

Основният проблем с много от тези устройства е консумацията на енергия. За разлика от зарядно устройство, което може да осигури постоянен и мощен електрически ток, USB портът на смарт телевизора е проектиран с много специфичен, нискоенергиен изход, обикновено предназначен за прости устройства като флаш памети или безжични клавиатури. Когато дадено устройство изисква повече мощност, отколкото портът може безопасно да осигури, това може да доведе до прегряване на вътрешните компоненти на телевизора, което води до нестабилност в производителността и с течение на времето до съкратен живот на порта и дънната платка на телевизора.

Съответно някои периферни устройства може да са проблемни за него. Например:

Външни оптични устройства, принтери, скенери

Вашият смарт телевизор може да чете файлове от флаш памет, но му липсват драйверите, необходими за поддръжка на файлови устройства като външни DVD устройства, принтери или скенери. Тези устройства разчитат на софтуерна интеграция, която телевизорите просто не предлагат. Статията на MakeUseOf подчертава, че въпреки че оптичното устройство може да има USB конектор, то вероятно няма да функционира – освен ако телевизорът изрично не го поддържа чрез специални функции.

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Големи външни твърди дискове

Много външни твърди дискове, особено тези с въртящи се плочи, изискват повече енергия, отколкото може да осигури стандартен USB порт за телевизор. Когато устройството не получава достатъчно енергия, то може да не се завърти правилно, което да доведе до повреда на данните или непрекъснати прекъсвания на връзката. 

Смартфони и таблети

Въпреки че може да се изкушите да използвате телевизора си като гигантска станция за зареждане, неговите USB портове зареждат устройствата много по-бавно нормално зарядно, освен ако не е упоменато изрично, че даденият порт поддържа и презареждане с по-висока мощ. Това натоварва ненужно както устройството, така и порта, тъй като телефонът или таблетът консумират повече енергия, отколкото се осигурява.

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Мощни или специализирани устройства

USB портовете на телевизора просто не са предназначени за аксесоари като USB вентилатори, LED ленти или други нестандартни устройства. Тези устройства могат да консумират повече ток, отколкото портът може да осигури, рискувайки прекъсвания на тока или дори повреда на захранващата верига на телевизора. Макар идеята за осветяване на стаята чрез телевизора да е привлекателна, хардуерът не е проектиран за това.

Нестандартни HDMI адаптери и конвертори

Адаптерите и конверторите от неизвестни или фалшиви марки често са евтино изработени и нямат подходяща регулация на мощността. Те могат да консумират изключително непостоянно количество енергия, което води до множество проблеми, включително трептене на екрана, прекъсване на звука и дори повреда на портовете поради прегряване.

Верижно свързани разклонители 

Използването на разклонител за разширяване на един USB порт в множество е рецепта за бедствие. Тази настройка позволява комбинираното потребление на енергия на всички свързани устройства лесно да надвиши безопасния лимит, излагайки цялата система на риск.

Непознати USB устройства

Точно както при вашия компютър, мистериозно USB устройство може да съдържа зловреден софтуер, предназначен да зарази операционната система на телевизора. Това може да доведе до сривове, бавна производителност или дори да изложи домашната ви мрежа на рискове за сигурността. 

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Какво можете да включите? 

- Флаш памети и външни твърди дискове (компактни SSD с капацитет под 1ТВ или SSD) за възпроизвеждане на медийни файлове или DVR запис (ако се поддържа). 

- Стрийминг стикове или донгъли, като Chromecast или Fire TV Stick, които се нуждаят от минимално захранване. 

- Клавиатури, мишки и игрови контролери - когато се поддържа plug-and-play съвместимост. 

- USB устройства за актуализиране на фърмуера, стига да са правилно форматирани и да съдържат само необходимите файлове според указанията на производителя.

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

Макар че е изкушаващо да опитате да подобрявате телевизионното си изживяване с различни USB устройства, трябва да се внимава. Ако дадено устройство се нуждае от специализирани драйвери, висока мощност или не ясно дали е съвместимо с телевизор, е по-добре не рискувате.

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
телевизор устройства технологии софтуер хардуер USB гейминг конзоли
Последвайте ни
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 7 часа

Асен взе трудно решение за бъдещето си с Ренета

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Свят Преди 10 часа

По данни на ведомството пратката е била засечена по време на рутинното сортиране на пощата

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Свят Преди 11 часа

Мерц предупреди, че войната на Русия в Украйна може да продължи „още много месеци“

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Свят Преди 12 часа

Руското външно министерство остро осъди думите на Макрон за Путин

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

България Преди 13 часа

Пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина

<p>Милиони деца в Русия учат да стрелят и хвърлят гранати</p>

Летни лагери за децата в Русия: Патрони и патриотизъм

Свят Преди 13 часа

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Свят Преди 13 часа

Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Любопитно Преди 13 часа

С тиквичките можете да приготвите безброй вкусни ястия

<p>Пред развод ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?</p>

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Любопитно Преди 14 часа

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 14 часа

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Любопитно Преди 14 часа

Певицата публикува снимки на слънчевия си уикенд в Мексико

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

България Преди 14 часа

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Любопитно Преди 14 часа

От септември утвърдените предавания на медията се завръщат с нови сезони

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Любопитно Преди 15 часа

„Ръкостискането на Григор беше повече от миг – то беше послание“

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Любопитно Преди 15 часа

„Бугония“ се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на тазгодишния филмов фестивал във Венеция

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Любопитно Преди 15 часа

Симеонов анализира диалога между Вашингтон и Москва и очертава новите геополитически посоки в Арктика

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Грис халва с бадеми

Edna.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Куп пропуски лишиха Гьозтепе от победа срещу Коняспор

Gong.bg

Бленджини обяви състава на България за Световното първенство

Gong.bg

Киселова: Предстои първият бюджет в евро, част от опозицията ще се противопостави

Nova.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg