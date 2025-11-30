Свят

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред"

30 ноември 2025, 18:17
Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна
Източник: Getty

А мериканският държавен секретар Марко Рубио заяви, че преговорите с украинската делегация във Флорида имат за цел да „създадат път“ за суверенна Украйна, тъй като САЩ настояват за прекратяване на войната на Русия срещу съседната страна.

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред, който да остави Украйна суверенна, независима и просперираща“, каза Рубио в началото на срещата, цитиран от АФП.

Секретарят на украинския съвет за сигурност Рустем Умеров посочи: „Обсъждаме бъдещето на Украйна, сигурността на Украйна, предотвратяването на повторна агресия срещу Украйна, просперитета на Украйна, както и начините за възстановяване на Украйна".

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни

По темата

5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София

5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 1 ден
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 1 ден
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 1 ден
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 1 ден

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Свят Преди 1 час

Участниците недоволстваха и от въоръжаването в Европа

,

Международна линия на градския транспорт ще свързва Русе с Гюргево

България Преди 2 часа

За повечето хора от двете страни на реката да има автобус е добре, стига разписанието да е удобно

.

Ескалиращо напрежение: Гръцки фермери планират блокади на пътища в цялата страна

Свят Преди 3 часа

Протестите се очаква да се разпространят в цяла Гърция

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Как да получите допълнително място за краката по време на полет на по-ниска цена

Любопитно Преди 4 часа

Данните са за 11 популярни авиокомпании

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Свят Преди 4 часа

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд са засегнати от интензивни валежи, които продължават вече седмица

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Свят Преди 4 часа

100 души все още са в неизвестност

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Свят Преди 4 часа

Той е обвиняем по дело за корупция

След акцията около „Исторически парк“: Арестите на обвинените по случая остават в сила

След акцията около „Исторически парк“: Арестите на обвинените по случая остават в сила

България Преди 5 часа

Съдът посочи доказателства за престъпна група, включваща и лице с имунитет

<p>Бившата министър-председателка на Бангладеш е в критично състояние</p>

Бившата министър-председателка на Бангладеш Халеда Зия е в критично състояние

Свят Преди 6 часа

Тя е била приета в частна болница миналата неделя със сериозна инфекция

Крал Чарлз III и кралица Камила отдадоха почит на драматурга Том Стопард

Крал Чарлз III и кралица Камила отдадоха почит на драматурга Том Стопард

Свят Преди 6 часа

Те го описаха като „скъп приятел, носещ гения си с лекота“

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

България Преди 6 часа

Той обясни, че кабинетът е получил предложенията на синдикати и работодатели и вече се работи по тях

Внимание, шофьори! Интензивен трафик на КГПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

Внимание, шофьори! Интензивен трафик на КГПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

България Преди 6 часа

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове

NOVA започна работа по най-новия си филмов проект

NOVA започна работа по най-новия си филмов проект

Любопитно Преди 6 часа

Сериалът „Дъждът оставя следи“ е по едноименния роман на Александър Чобанов

От понеделник: Без първа и втора категория автомобили в центъра на София

От понеделник: Без първа и втора категория автомобили в центъра на София

България Преди 7 часа

Този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 7 часа

Десислава Сапунджиева влезе в предаването като спокойния играч, който не шуми, а действа

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

България Преди 8 часа

Видеото беше разпространено от PR-a на ПП Найо Тицин

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg

Азиатският тренд, който превзема света: Спрете да нанасяте шампоан по два пъти!

Edna.bg

Всичко в живота ни, от което трябва да се освободим преди Коледа

Edna.bg

Астън Вила продължи своя възход към върха

Gong.bg

Лудогорец пуска в продажба билетите за ПАОК

Gong.bg

5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на сграда в София

Nova.bg

Желязков: Има всички възможности през декември да имаме бюджет за 2026 г.

Nova.bg