Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

А мериканският държавен секретар Марко Рубио заяви, че преговорите с украинската делегация във Флорида имат за цел да „създадат път“ за суверенна Украйна, тъй като САЩ настояват за прекратяване на войната на Русия срещу съседната страна.

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред, който да остави Украйна суверенна, независима и просперираща“, каза Рубио в началото на срещата, цитиран от АФП.

Секретарят на украинския съвет за сигурност Рустем Умеров посочи: „Обсъждаме бъдещето на Украйна, сигурността на Украйна, предотвратяването на повторна агресия срещу Украйна, просперитета на Украйна, както и начините за възстановяване на Украйна".