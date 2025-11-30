Свят

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

„От днес Оксана Маркарова ще продължи да подкрепя нашата държава като мой съветник по възстановяването и инвестициите“, съобщи украинският държавен глава

30 ноември 2025, 14:34
Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник
Източник: AP/БТА

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че назначава бившия украински посланик в САЩ Оксана Маркарова за свой нов съветник по възстановяването и инвестициите, предаде Ройтерс.

„От днес Оксана Маркарова ще продължи да подкрепя нашата държава като мой съветник по възстановяването и инвестициите“, написа той в X.

„Освен основната цел да защитим нашата независимост и ежедневната работа за осигуряване на оцеляването на Украйна, имаме и дългосрочна цел: Да дадем на Украйна възможност да се възстанови след сраженията и да възобнови нормалното си икономическо развитие“, добави Зеленски. 

Коя е Оксана Маркарова

Оксана Маркарова (родена на 28 октомври 1976 г.) е украински политик, финансист и дипломат. Тя е бивш посланик на Украйна в Съединените щати, позиция която заема от февруари 2021 г. до август 2025 г. Маркарова е и бивш министър на финансите в правителствата на Володимир Гройсман и Олексий Хончарук.

На 30 ноември 2025 г. президентът Володимир Зеленски обяви, че Маркарова става негов съветник по въпросите на следвоенното възстановяване и привличането на инвестиции.

Ранни години и образование

Маркарова е родена в град Ровно. Баща ѝ е с армено-украински произход. През 1999 г. завършва магистратура по екология в Киевско-Могилянската академия, а през 2001 г. получава магистърска степен по публични финанси и търговия от Университета Индиана (САЩ).

Кариера в частния сектор

В периода 1998–1999 г. и 2001–2003 г. Маркарова работи като съветник по икономическа политика и мениджър „Външни и корпоративни комуникации“ във фонда за директни инвестиции Western NIS Enterprise Fund.

През 2000 г. стажува във „В световната банка“ в групата, отговаряща за банковите и финансовите пазари в Европа и Централна Азия. По-късно оглавява борда на компанията ITT-Invest, а след това и инвестиционната група ITT.

В украинското правителство

От март 2015 г. Маркарова е заместник-министър на финансите, а от април 2016 г. – първи заместник-министър. Тя е инициатор на създаването на националния портал за публични разходи E-data, който включва платформите spending.gov.ua, openbudget.gov.ua и proifi.gov.ua.

През 2016 г. е назначена и за правителствен комисар по въпросите на инвестициите, като ръководи създаването на офиса за привличане на инвестиции UkraineInvest и поставя основите на Украинския фонд за стартиращи компании.

След освобождаването на министъра на финансите Олександър Данилюк през юни 2018 г., Маркарова е назначена за изпълняващ длъжността министър, а през ноември същата година — официално избрана от парламента. Мандатът ѝ приключва на 4 март 2020 г. с началото на правителството на Денис Шмигал.

След напускането на поста тя се връща в частния сектор и в работата си в Надзорния съвет на Киевско-Могилянската академия.

Посланик на Украйна в САЩ

На 25 февруари 2021 г. Зеленски назначава Маркарова за посланик на Украйна в САЩ. Като свои основни приоритети тя определя разширяването на сътрудничеството с администрацията на президента Джо Байдън, подкрепата за украински компании в Америка и насърчаването на американските инвестиции в Украйна.

През юли 2023 г. е акредитирана и като посланик в Антигуа и Барбуда.

През септември 2024 г. председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън настоява Маркарова да бъде отзована след посещение на Зеленски в завод за боеприпаси в Пенсилвания, за което твърди, че представлява политическа намеса.
През юли 2025 г. украински медии съобщават, че Зеленски и Доналд Тръмп са обсъждали смяната на посланика.

На 27 август 2025 г. мандатът на Маркарова приключва, след като Зеленски назначава Олга Стефанишина за неин наследник. Според външния министър Андрий Сибига смяната е част от планиран дипломатически цикъл, а Маркарова е описана като „много ефективен и харизматичен дипломат“.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
